Шины в Украине резко подорожают к зиме: сколько отдадут водители

В Украине стоимость зимних шин уже выросла до 10%, при этом ближе к началу зимы ожидается более значительное подорожание. Есть несколько причин для такой тенденции: возникли проблемы с поставками из Китая, кроме того, каучук стал дефицитным материалом.

Об этом говорится в материале UBR. Уже сейчас колесо стоит от 1100 до 2700 грн (это на 5-10% выше, чем в прошлый сезон). В среднем ценовом сегменте самой популярной моделью считаются шины марки Hankook, а в премиуме – Michelin X-Ice.

Помимо стоимости самой шины, также придется заплатить и за ее замену. Зависимо от города и сезона, цена может варьироваться. Также многое зависит и от самого автомобиля. За малолитражку нужно отдать от 440 до 600 грн. При этом седан мощнее может стоить от 700 до 1000 грн. Речь идет о ценах в Киеве, в регионах стоимость может ощутимо меньшей.

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"Переобуть на зиму авто в этом сезоне станет ощутимо дороже. Сказываются как сами подорожавшие покрышки, так и сложности с логистикой из Китая, где производится львиная доля мировых брендов", – говорится в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему премиум-шины дороже аналогов массового сегмента. О том, как правильно подобрать шины для легкового авто на зиму, можно прочитать здесь.