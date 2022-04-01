Жители страны-террориста уже ощущают влияние санкций, введенных Западом из-за вторжения РФ в Украину. В магазинах гречку, сахар, подгузники и прокладки стало сложнее найти, много людей покупают различную продукцию на маркетплейсах. Дефицитную гречку (5 кг) россиянам предлагают по 1000 рублей (335 грн), такая же стоимость и у круглозерного риса. На "Авито" офисную бумагу можно купить за 600-850 рублей (201-284 грн) за пачку, и это еще намного дешевле, нежели в обычных магазинах.

Виктория Сухвал, предпринимательница из Москвы, закупает товар на оптовых рынках, а затем продает его на "Озоне", Wildberries и "Яндекс.Маркете". По ее словам, таким образом она решила помочь людям из регионов, которые не могли найти крупы на прилавках. Но видя цены на крупы, многие пользователи в сети присылают ей гневные сообщения, говорится в материале Meduza.

"Гречку продаете за 1000 рублей! Вам не жирно, вы не подавитесь?", – пишут недовольные граждане страны-агрессора Виктории. При этом спрос на продукцию огромен, говорит предпринимательница. На разных площадках у нее заказали 50 пачек по 5 кг. Найти ту же крупу в РФ сейчас очень сложно, много людей вынуждены покупать на маркетплейсах.

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При этом с ценами у поставщиков все очень нестабильно. Они меняют цены каждый день – по телефону называют одну, на месте продают по другой.

Россиянин Антон продает на "Авито" офисную бумагу по 600-850 рублей (201-284 грн) за пачку. Кстати, до войны такая упаковка стоила около 300 рублей (100,5 грн).

"Бумагу берут очень активно: я получаю от 50 до 70 звонков в день. Она всем нужна, а в магазинах цены в два раза выше, чем у меня. В "Комус" (российская рознично-торговая компания. – Ред.) позвонишь, там пачка Svetocopy стоит 1600 рублей. У меня точно такая же оригинальная продается за 800-850 рублей", – сказал торговец.

С проблемами столкнулись и продавцы техники из РФ. Михаил, у которого свой магазин новой и б/у техники Apple на "Авито", говорит, что обычно в феврале и марте заказов мало, но в 2022-м все наоборот. "Каждый день получаем по 100 сообщений. За последние 30 дней заработали около 2 млн – в два раза больше, чем за декабрь, самый прибыльный месяц", – говорит предприниматель. Но и у него появились новые сложности. Так, из-за обвала рубля техника Apple подорожала на 30-40%.

По его словам, устройства, которые закупались до кризиса, быстро закончились – Михаилу пришлось резко поднять цены. Он считает, что ситуация будет только ухудшаться. "Технику Apple перестали ввозить (в Россию), скоро устройства на складах в магазинах закончатся. От этого поначалу выиграют те люди, которые занимаются б/у. Покупатели станут присматриваться к "Авито" и прочим площадкам, где продают старые устройства", – подытожил он.

Прокладки россиянкам найти – задача не из легких. Но есть те, кто перепродает их.

Россиянка Валерия учится в Польше. Однако спустя несколько дней после начала войны в Украине, она уехала в РФ. Когда она спросила у родных, что привезти в качестве сувениров из Европы, мама, тетя и сестра закричали в трубку: "Вези прокладки!".

В Подмосковье девушка ехала через Калининград, там она зашла в магазин и удивилась: стоимость прокладок была такой же, как и до кризиса, а ассортимент оказался шире. Тогда у нее появилась идея перепродать европейские прокладки на "Авито".

"Цену поставила по 350-400 рублей за пачку. Завышенную, соглашусь. Но, например, для Москвы, где сейчас эти прокладки продают по 1000-1500 рублей, это приемлемая стоимость", – говорит Валерия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в марте спрос на подержанную технику взлетел на 35%. Это в первую очередь связано с подорожанием техники на 50% всего за несколько недель.

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