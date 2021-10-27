Самый дорогой магазин в мире: где продают арбузы за 6 тыс. грн и яблоки за 553 грн

Самые дорогие фрукты в мире продаются в магазине премиум-класса "Сембикия" в Токио (Япония). Например, за квадратный арбуз придется отдать порядка $212 (5581 грн по сегодняшнему курсу). Дело в том, что большинство фруктов и ягод, которые продаются в этом магазине, выращиваются в специальных условиях и найти их не так просто, отсюда и цены такие.

Это касается и дыни юбаре, ее еще называют королевской. Особенность ее в том, что поставляют лишь из города Сидзуока, там она созревает в особенных условиях. Стоимость такой составляет $160-260 (4212-6845 грн) за одну штука, пишет Twnews.

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Недешевые там и яблоки. Сека-ичи – современный японский сорт, который известен как один из самых дорогих фруктов в мире. Штука будет стоить $21 (553 грн).

Также в "Сембикии" можно приобрести ассорти из 6 фруктов. За это приедтся заплатить $170 (4476 грн).

Продается в японском магазине и клубника. За 12 штук нужно выложить $70 (1843 грн).

Тем временем в Украине зимой и весной 2022-го может произойти резкое подорожание тепличных овощей. Причин существует несколько, одна из основных – рост цен на газ в Европе.

Интересно, что стоимость тепличных овощей начала расти уже сейчас. Не исключается обновление ценовых рекордов помидоров, перца и огурцов уже до Нового года.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что уже в ближайшем будущем мир может отказаться от потребления мяса, а говядина и свинина станут роскошью, как и шампанское. От мяса могут отказаться из-за воздействия на климат производства. В дефиците могут оказаться и другие продукты, об этом уже трубят в США и Англии.