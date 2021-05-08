Самые востребованные профессии в Украине: озвучены список и зарплаты

В Украине с начала 2021 года работодатели наиболее активно искали продавцов-консультантов, грузчиков, менеджеров по продажам, курьеров, охранников и водителей такси.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble . Из-за того, что уровень зарплат в столице и городах-миллионниках все еще существенно отличается от регионов, иногда соискателям выгодней с финансовой точки зрения мигрировать в большие города или искать работу вахтовым методом, даже с учетом расходов на транспорт, проживание, коммунальные услуги и т.д.

Продавец-консультант: 3500-25000 грн/мес., 4900+ актуальных вакансий.

Грузчик : 5000-15000 грн/мес., 4000+ актуальных вакансий.

Менеджер по продажам : 8000-53000 грн/мес., 7500+ актуальных вакансий. Уровень зарплат менеджера по продажам существенно зависит от сферы деятельности работодателя — например, если речь идет о продаже недвижимости, соискателям могут предлагать зарплаты около 100 000 грн и выше.

Курьер : 12000-42000 грн/мес. На уровень зарплаты влияет формат работы — пешая доставка, вело-, мото- или авто.

Охранник : 5000-20000 грн/мес., 1900+ актуальных вакансий.

Водитель такси: 13000-46000 грн/мес., 4000+ актуальных вакансий.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост зарплат, количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие оклады в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.