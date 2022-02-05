Самые дешевые квартиры в Киеве: арендодатели предлагают "советское" и просто "аккуратное" жилье

В Киеве за 4-5 тыс. грн можно арендовать однокомнатную квартиру без ремонта, мебели и базовых удобств. В описании арендодатели признаются, что состояние "советское" и "аккуратное".

OBOZREVATEL ознакомился с предложениями на популярном сайте с объявлениями и собрал варианты самого дешевого жилья для аренды. Так, за пять тысяч гривен в Дарницком районе Киева можно арендовать гостинку (небольшая однокомнатная квартира). "Квартира теплая, уютная, светлая. Нет холодильника и стиральной машины! Огромное преимущество квартиры это закрытый тамбур с окном, по сути еще одна комната", – говорится в объявлении.

Видео дня

При этом арендодатели решили не тратиться ни на ремонт, ни на технику.

За четыре тысячи гривен предлагают арендовать квартиру площадью всего в 23 квадрата. Без всей необходимой мебели, без ремонта. На кухне есть электрическая плита, бюджетная мойка. В комнате установили диван. Квартиру при этом сдают только для одного человека.

За пять тысяч гривен на Троещине можно арендовать однокомнатную квартиру в 43 квадратных метра. В объявлении сразу указали, что состояние квартиры "советское". Однако такое описание может показаться весьма оптимистичным: видимо, после распада СССР ремонта в квартире не было.

На кухне – следы синей краски не стене (заканчивается на уровне глаз). Есть электрическая духовка и мойка с тумбой. Вместо рабочей поверхности – старая тумба, покрытая клеенкой. В комнатах - пожелтевшие и падающие со стен обои. Мебели в квартире нет. Тому, кто решится жить в таком жилье, придется делать ремонт для того, чтобы обеспечить себе минимальные условия жизни. А как только ремонт закончится, придет время выезжать. Квартиру сдают всего на 4 месяца, при этом 2,5 тыс. грн нужно отдать риелтору.

В объявлении также указано, что рядом с домом находится детский сад. Но вот своего ребенка в такую квартиру лучше не пускать, а если вы решитесь все-таки арендовать такое жилье и переехать с семьей, в садик тоже придется устраивается всего на четыре месяца.

"Стояние советское, как на фото. Парадный вход чистый. Конечная маршруток и троллейбусов. Школа и детсад рядом. Без мебели. На 4 месяца. Плюс коммунальные платежи. Комиссия 50% месячной ставки", – говорится в объявлении.