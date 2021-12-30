Самая дорогая квартира в столице Польши стоит почти 170 млн грн: какая она внутри
Самая дорогая квартира в столице Польши – Варшаве – стоит 168 млн грн. Это – двухуровневый пентхаус в престижном районе города, в котором живет много знаменитостей.
Квартира расположена на четвертом этаже с террасой на крыше, сообщает The Warsaw. Ее площадь – 487 квадратных метров.
"Чтобы попасть в построенный в 2001 году дом в котором расположена квартира, нужно преодолеть 2 шлагбаума с будками охраны. Кроме охранников, конечно же, есть консьерж", – отмечает издание.
Помимо этого в доме есть собственная водоочистная станция, в гараже – автомойка. Холл сделанный из оранжевого и красного мрамора, импортированного из Турции. Он ведет к крытому бассейну с настенными росписями. Также там есть:
сухая сауна,
финская сауна,
тренажерный зал.
"Высота потолков в квартире – 5,5 метра. Зона гостиной и столовой занимает 125 квадратных метров. Батарей на стенах нет, отопление находится частично в полу, а частично – в окнах. Кроме того, здесь есть 5-метровый камин из мрамора", – рассказывают журналисты.
Также дом "оборудован" столовой на 12 человек. А помимо этого:
спальней с огромной гардеробной из вишневого дерева и ванной комнатой с огромным зеркалом;
кабинетом с камином;
мезонином с видом на гостиную
террасой на крыше, на которую ведет лестница из кабинета.
В Киеве продают дома с интерьером "в стиле Пшонки"
В Киеве продается много домов с безвкусным и претензионным дизайном, в народе известном как "стиль Пшонки" (Виктор Пшонка – генпрокурор времен Виктора Януковича, известный любовью к пафосной роскоши, а также портретом, на котором предстал в образе римского императора Цезаря. – Ред.). К примеру, в одном из были обнаружены золотые смесители и ершик.
"Дома за миллионы долларов, абсурдные архитектурные решения и претенциозные роскошные дизайны. Позолота, бивни, антиквариат", – кратко описывает интерьеры домов показавшее их "Телебачення Торонто".
Дом за 6,5 млн долларов – золотые смесители и ершик
Первый дом стоит 6,5 млн долларов. Его площадь – 1000 кв. м, однако из-за обилия дорогих предметов простора в нем – минимум.
В трехэтажном доме много шкур животных, в ванной – золотые смесители и ершик. Также в доме красуются огромные бивни.
Дом за 2,5 млн долларов – все из дерева
Второй дом стоит 2,5 млн долларов. В нем есть огромная кухня и столовая, в которой можно отгулять свадьбу.
В доме все из дерева – кроме обоев. Они – из ткани. Также в доме есть:
камин;
бассейн;
сауна;
бильярд;
кабинет.
Также в доме есть несколько подсобный помещений. Их можно переделать под комнаты.
Дом за более 2 млн долларов – церковь с запахом ладана
Третий дом внешне напоминает дворец. Однако внутри он похож на церковь с соответствующим запахом ладана.
"Владелец дома уверяет, что лучшего дома не найти. Потому что здесь хорошая аура", – отмечают авторы программы.
В доме есть красные дорожки. А кроме них:
огромная гостиная;
две кухни;
несколько туалетов;
4 спальни;
балконы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Волыни владелица 2-комнатной квартиры незаконно пристроила к ней огромное здание. Платить за него "коммуналку" она отказывается.