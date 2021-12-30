Самая дорогая квартира в столице Польши стоит почти 170 млн грн: какая она внутри

Самая дорогая квартира в столице Польши – Варшаве – стоит 168 млн грн. Это – двухуровневый пентхаус в престижном районе города, в котором живет много знаменитостей.

Квартира расположена на четвертом этаже с террасой на крыше, сообщает The Warsaw. Ее площадь – 487 квадратных метров.

"Чтобы попасть в построенный в 2001 году дом в котором расположена квартира, нужно преодолеть 2 шлагбаума с будками охраны. Кроме охранников, конечно же, есть консьерж", – отмечает издание.

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Помимо этого в доме есть собственная водоочистная станция, в гараже – автомойка. Холл сделанный из оранжевого и красного мрамора, импортированного из Турции. Он ведет к крытому бассейну с настенными росписями. Также там есть:

сухая сауна,

финская сауна,

тренажерный зал.

"Высота потолков в квартире – 5,5 метра. Зона гостиной и столовой занимает 125 квадратных метров. Батарей на стенах нет, отопление находится частично в полу, а частично – в окнах. Кроме того, здесь есть 5-метровый камин из мрамора", – рассказывают журналисты.

Также дом "оборудован" столовой на 12 человек. А помимо этого:

спальней с огромной гардеробной из вишневого дерева и ванной комнатой с огромным зеркалом;

кабинетом с камином;

мезонином с видом на гостиную

террасой на крыше, на которую ведет лестница из кабинета.

В Киеве продают дома с интерьером "в стиле Пшонки"

В Киеве продается много домов с безвкусным и претензионным дизайном, в народе известном как "стиль Пшонки" (Виктор Пшонка – генпрокурор времен Виктора Януковича, известный любовью к пафосной роскоши, а также портретом, на котором предстал в образе римского императора Цезаря. – Ред.). К примеру, в одном из были обнаружены золотые смесители и ершик.

"Дома за миллионы долларов, абсурдные архитектурные решения и претенциозные роскошные дизайны. Позолота, бивни, антиквариат", – кратко описывает интерьеры домов показавшее их "Телебачення Торонто".

Дом за 6,5 млн долларов – золотые смесители и ершик

Первый дом стоит 6,5 млн долларов. Его площадь – 1000 кв. м, однако из-за обилия дорогих предметов простора в нем – минимум.

В трехэтажном доме много шкур животных, в ванной – золотые смесители и ершик. Также в доме красуются огромные бивни.

Дом за 2,5 млн долларов – все из дерева

Второй дом стоит 2,5 млн долларов. В нем есть огромная кухня и столовая, в которой можно отгулять свадьбу.

В доме все из дерева – кроме обоев. Они – из ткани. Также в доме есть:

камин;

бассейн;

сауна;

бильярд;

кабинет.

Также в доме есть несколько подсобный помещений. Их можно переделать под комнаты.

Дом за более 2 млн долларов – церковь с запахом ладана

Третий дом внешне напоминает дворец. Однако внутри он похож на церковь с соответствующим запахом ладана.

"Владелец дома уверяет, что лучшего дома не найти. Потому что здесь хорошая аура", – отмечают авторы программы.

В доме есть красные дорожки. А кроме них:

огромная гостиная;

две кухни;

несколько туалетов;

4 спальни;

балконы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Волыни владелица 2-комнатной квартиры незаконно пристроила к ней огромное здание. Платить за него "коммуналку" она отказывается.