Самая большая индексация пенсий: украинцам через неделю пересчитают выплаты, часть получит на 1 тыс. грн больше 

В Украине с 1 марта пенсии проиндексируют на 20% (речь идет о расчетной величине выплаты). Большинство украинцев на заслуженном отдыхе смогут получить на 400-700 грн больше. При этом те, кто сейчас имеет пенсию в размере 4 тыс. грн, смогут претендовать на прибавку в размере около 1 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Кабинет министров уже принял постановление о перерасчете пенсий с 1 марта. Документ на сайте ведомства не опубликовали, однако если в него не внесут значительных изменений, в среднем прибавка составит от 400 до 700 грн, но будут украинцы, которые получат значительно больше или вовсе останутся без прибавки.

Считать прибавку будут индивидуально. Чем больше у вас пенсия, тем больше вы сможете получить в результате индексации. В формуле расчета пенсии в результате индексации один из показателей (среднюю зарплату по стране) увеличивают на определенный коэффициент.

В этом году размер увеличение посчитали как сумму от половины инфляции за 2022-й и динамику роста средней зарплаты за три года. Речь идет о 20%. Те прибавки, которые вы уже получаете, увеличиваться на 20% не будут.

Повышение пенсий будет самым значительным за последние несколько лет. Причина: большой уровень роста цен за 2022-й.

Как должны были повысить пенсии

В Украине в 2022-м уровень инфляции достиг 26,6%. Если бы не отменили традиционное повышение прожиточного минимума, в этом году также должны были пропорционально увеличить и минимальную пенсию.

В таком случае минимальная пенсия в этом году составила бы не 2093 грн, а 2649 грн. А максимальная пенсия увеличилась бы с 20 930 до 26 490 грн. Такое повышение отменили, так как повышение прожиточного минимума повлияло бы на целый ряд выплат, некоторые зарплат, надбавок и т.д.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на самом деле размер прибавки к пенсии может быть меньше 20%. Ожидать, что каждую пенсию увеличат на соответствующую сумму, не стоит.

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