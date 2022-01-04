Рынок труда ждут перемены: какие профессии будут нужны через 10 лет, а кому грозит увольнение

В ближайшие годы рынок труда по всему миру продолжит стремительно меняться: некоторые профессии будут исчезать, другие – становиться все более востребованными. Все сложнее найти работу будет офисным и административным сотрудникам, сокращения также коснутся торговой сферы. Зато будет расти потребность в работниках здравоохранения и смежных сфер.

Уже в 2021 году 9 из 20 рабочих мест с самым быстрорастущим спросом находились именно в здравоохранении. Тенденция наметилась еще до пандемии коронавируса, а теперь только усилилась. Такие данные содержатся в исследовании Американского бюро трудовой статистики (BLS).

Еще одна перспективная сфера – компьютерные и математические специальности. Из-за развития новых технологий, автоматизации процессов, а также массового перехода на удаленку спрос на разработку программного обеспечения только растет. Все более востребованными становятся и инструменты IТ-безопасности.

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Кроме того, несмотря на автоматизацию, будет расти спрос на работников сферы услуг. Человеческое общение и коммуникационный навыки вряд ли перестанут быть актуальными в ближайшие годы.

Особенно это касается туристической и развлекательной сферы. По прогнозу BLS, восстановление после коронакризиса приведет к тому, что люди массово отправятся в путешествия. А значит и отелям,и ресторанам и другим связанным бизнесам понадобится больше сотрудников.

Еще один быстрорастущий сегмент сферы услуг – помощь по дому, уход за детьми, стариками и больными. "Это будет почти 10% всех новых рабочих мест, созданных в период с 2020 по 2030 год. К сожалению, эти работники имеют низкую зарплату", – отметили аналитики Visual Capitalist.

Также постепенно растет спрос на профессии связанные с зеленой энергетикой. Это касается разных специальностей – от инженеров до установщиков солнечных панелей.

Кому грозит увольнение?

В топ специальностей, занятость в которых сократится до 2030 году сильнее всего, вошло много офисных специальностей, но не только они. Еще одна тенденция – сокращение рабочих места в сфере продаж.

В целом специальности из списка характеризуются тем, что профессиональные задачи может выполнять искусственный интеллект или роботы. Речь, к примеру, идет о таких профессиях:

наборщики текста и машинисты;

телефонные операторы;

секретари и офисные администраторы;

сотрудники печатных мастерских, полиграфий;

кассиры;

уличные торговцы;

парковщики;

обувщики.

Чему учиться, чтобы не остаться без работы?

Уже к 2025 году на средних и крупных предприятиях в 26 странах мира будут утрачены 85 млн рабочих мест, а вместо них созданы 97 млн новых. Такой прогноз дают авторы исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020.

Интересно, что 50% сотрудников, которые сохранят работу, потребуется профессиональная переподготовка. Ключевыми для сотрудников компаний в будущем станут такие навыки:

критическое мышление.

использование технологий, их мониторинг и контроль.

знание технологического дизайна и программирования.

комплексный подход к решению проблем.

лидерство.

способности к анализу.

способность к самоорганизации.

креативность и оригинальность.

обучаемость.

гибкость и стрессоустойчивость.

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