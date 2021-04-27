Рябикин: Зеленский сказал, что таможенник должен быть богатым

Инициатива о создании специального фонда для поощрения таможенников принадлежала лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин. По его словам, президент сказал, что таможенник должен быть официально богатым.

Рябикин добавил, что Министерство финансов не может согласовывать размер новых зарплат сотрудников ведомства.

"Он (Зеленский) мне сказал прямо: пишите механизм, пусть (министр финансов Сергей) Марченко говорит, что хочет. Таможенник должен быть официально богатым человеком. Это его цитата, которая мне понравилась, мне эта идеология близка и понятна. С точки зрения той мотивационной части, о которой мы говорили, это очень важно", – рассказал глава ГТС.

Он пояснил, что логика именно в системных изменениях, которые останутся и в дальнейшем.

"Почему, если мы сделали для 5 тысяч судей минимальную зарплату в 50 тысяч грн, мы не можем для 10 тысяч таможенников сделать такую же зарплату. При том, что их эффективность для бюджета в разы возрастет", – пояснил Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины поймали при получении взятки за закрытие уголовного производства, общая сумма которой – 200 000 долларов.