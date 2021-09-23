Рост прожиточного минимума на 200 грн – это мало: в Раде перепишут проект бюджета-2022

В Верховной Раде доработают проект госбюджета на 2022 год до результатов голосования. Как утвердил глава парламента Дмитрий Разумков, повышение прожиточного минимума лишь на 200 грн – это мало, и эту сумму хотят изменить.

При этом показатели в госбюджете должны отвечать нынешним экономическим параметрам. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады 22 сентября.

"Мы можем проголосовать любую цифру, но под них надо иметь средства. Я сейчас совершенно не оправдываю Кабинет Министров. Надо смотреть поступления, дефицит, который есть сегодня, на неиспользованные ресурсы, которые предусмотрены для тех или иных бюджетных программ", – заявил Разумков в эфире телеканала "Прямий".

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В проект госбюджета сейчас заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума всего на 203 грн. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум планируют установить на таком уровне:

с 1 января – 2481 грн. Повышения с этой даты не будет, такой прожиточный минимум устанавливается с 1 декабря 2021 года;

с 1 июля – 2600 грн. Повышение составит 119 грн;.

с 1 декабря – 2684 грн. Это рост еще на 84 грн.

Минимальную зарплату, к слову, тоже собираются поднять лишь на 200 грн. Такое решение ранее объяснили в Кабмине. Стоит отметить, что ее в Украине повышают не так существенно, как в развитых государствах. Основная причина – опасения за экономику государства, так как рост минималки может раскрутить гиперинфляцию.

Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в итоге при повышении минимальной зарплаты в нашей стране приходится держать баланс. "Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции", – сказал глава Кабмина.

При этом повышение заработных плат врачам и другим медицинским работникам в Украине заложили в проект госбюджета на 2022 год. Так, планируется, что минимальная зарплата врача в стране составит 20 тыс. грн, а среднего медицинского работника (например, медсестры или фельдшера) – 13,5 тыс. грн. Средства на повышение зарплат выделят по программе медицинских гарантий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на льготы и субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложены на уровне 38,4 млрд грн. Это меньше почти на 10 млрд, чем нужно в текущем году.