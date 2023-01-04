Раздадут по 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. – на ребенка: кому автоматически назначат выплаты в 2023-м и как проверят

В Украине в 2023-м автоматически продлят выплаты переселенцам. 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. на ребенка смогут получить те украинцы, которые переехали из регионов, в которых ведутся военные действия или которые находятся в оккупации. При этом переселенцев ждут выборочные проверки.

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Как рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко в телемарафоне Єдині новини, о проверке будут предупреждать по телефону. Если окажется, что переселенец не живет по месту, которую он указал при оформлении помощи, выплату могут забрать. При этом после звонка до момента, когда переселенец появится в органах соцзащиты, дают 10 дней.

"Такие проверки для того, чтобы проверить данные от органов соцзащиты, правоохранителей, местного самоуправления. Если будут подозрения, что человек не проживает по месту регистрации", – отметил он.

При этом увеличили выплаты для тех украинцев, которые приютили в своих домах и квартирах переселенцев. "На отопительный сезон размеры компенсации увеличены в два раза. На сегодня это 30 грн на человека на день. Это 900 грн в месяц на каждого переселенца", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более 3 месяцев.

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