Расходы украинцев сравнят с доходами, а с разницы придется заплатить налог: что приготовили

В Украине уже в следующем году могут ввести косвенные методы налогового контроля. Все, кто не заполнит нулевую декларацию и добровольно не легализирует свое имущество и накопления, не смогут свободно распоряжаться деньгами.

Об этом в интервью ЭП рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников. Ужесточение контроля будет следущем этапом после налоговой амнистии. Если украинцы не хотят сами признаться, что заработали в тени и уплатить небольшой налог, это обяжет сделать налоговая.

Первое – будеут отслеживать разницы в доходах и расходах (если есть значительная разница).

Второе – рассказать о "накоплениях" не удастся. У налоговой есть базы официальных доходов с 1995 года. С разницы придется заплатить 19,5% налога.

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"Как мы узнаем о расходах? Обычно мы проводили проверки в розничных сетях и всех остальных. То есть, такая информация у нас будет накапливаться. Будет вводиться некое декларирование больших затрат. Кстати, думаю, это будет полезно не только с точки зрения налогового, но и с точки зрения антикоррупционного законодательства", – рассказал Олейников.

Нулевую декларацию нужно заполнять в том случае, если вы заработали в тени на квартиру, машину, ценные бумаги или накопили наличку. Есть и минимальная сумма, которая подлежит нулевой декларации – 400 тыс. грн. То есть если у вас отложено меньше, документы можно не подавать.

Сумма меньше этого уровня автоматически "прощается". К примеру, если вы накопили 20 тыс. долларов (540 тыс. грн), их необходимо задекларировать. Но для этого придется отнести наличку в банк и заплатить налог (о нем позже). Если же "под матрасом" собралось, к примеру, 10 тыс. долларов (эквивалент около 270 тыс. грн), декларировать эту сумму не нужно.

Также вы лишаетесь возможность подать декларацию, если работаете чиновником, или же совершали уголовные преступления для заработка.

Но "отбелить" можно не только наличку, но и, например, дом или машину. Это не значит, что без нулевой декларации кто-либо станет оспаривать право собственности. Но если вы не можете подтвердить, как заработали на дом, например, ездили на заработки без официального трудоустройства, или имели хорошую зарплату в конверте, то в будущем, если вы продадите свой дом, вырученными деньгами воспользоваться будет сложно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине большая часть сотрудников мелкого и среднего бизнеса работают нелегально. В том числе по этой причине уровень теневой экономики составляет 50%.