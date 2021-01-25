Рада планирует сократить 'малые' облгазы: в 'Слуге народа' озвучили детали

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект, запрещающий деятельность "малых" облгазов – тех, которые обслуживают менее 100 тысяч потребителей.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "В конце января или в начале февраля будем голосовать законопроект, ограничивающий малые облгазы. Мы хотим поставить планку не менее 100 тысяч пользователей, а также возможность вводить временные администрации", – сообщила она.

Нардеп добавила, что в связи с малым количеством потребителей эти предприятия существенно повышают тарифы на распределение газа.

"Некоторые выставили такие тарифы на распределение, которые в несколько раз больше, чем в соседних областях. Так как у них малое количество абонентов, и они разбрасывают на них все расходы – заработные платы, ремонт, инвестиции и так далее", – объяснила Кравчук.

По ее словам, если законопроект будет принят, такие предприятия не получат лицензии. "Это так называемая естественная монополия на рынке энергетических услуг. Государство может регулировать условия предоставления лицензий", – сказала она.

Нардеп добавила, что "спасительный план" по снижению тарифов на газ для населения, принятый правительством, носит временный характер – только до окончания текущего отопительного сезона.

"Этот план состоит из решений, которые нужно было принимать очень быстро. Речь об ограничении цены на газ до 6,99 гривен за кубометр и ограничении тарифа на распределение. Но есть вещи, которые нужно исправить к следующему отопительному сезону, чтобы свободный рынок работал в плюс, в пользу потребителей, а не тех, кто этот газ продает", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине тарифы на газ с февраля уменьшатся примерно на 30%, до 6,99 грн. Но такое нововведение будет продолжаться только до конца отопительного сезона.