Прибавки к пенсиям пересчитают дважды в 2021-м: кто и сколько получит

В Украине в 2021-м надбавки к пенсиям за стаж повысят дважды: в июле и в декабре. В результате за 10 "дополнительных лет" будут доплачивать на 16,5 грн больше.

Это следует из решения о повышении прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных, которое предусмотрено в принятом бюджете страны. Так, размер прибавки за стаж сверхнормативный составляет до 1% ПМ. В июле она увеличится на 8,5 грн, а в декабре еще на 8 грн за год.

"За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту. Имеющийся в лица сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен", – говорится в законе.

К примеру, если у женщины есть 40 лет стажа, на данный момент она имеет право на прибавку в размере 176,9 грн, с июля – 185,4 грн, а с декабря – 193,4 грн.

Как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.