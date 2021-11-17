Повышение цен на проезд в Киеве: за "минималку" можно будет купить только 2 проездные

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Личные финансы
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Проездные будут очень дорогими – студентам не будет хватать стипендии

Вероятное повышение стоимости проезда в Киеве приведет к тому, студентам не будет хватать стипендии на покупку безлимитного проездного. Проездной будет дороже почти на 200 грн. Минимальной же зарплаты будет хватать только на 2 "взрослых" проездных.

Согласно проекту распоряжения Киевской городской государственной администрации (КГГА) о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, стоимость студенческого безлимитного проездного будет установлена на уровне 1 495 грн. При этом размер обычной академической стипендии в текущее время составляет 1 300 грн.

Сама же цена на проездной вырастет более, чем в 2 раза. Сейчас его стоимость – 650 грн.

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Половина "минималки" за проездной

Обычный проездной предлагается продавать по 2 990 грн. Нынешняя же его цена – 1 300 грн. Т.е., он тоже вырастет в цене более, чем в 2 раза.

На момент предполагаемого повышения тарифов (1 января 2022 года) размер минимальной зарплаты в Украине будет составлять 6 500 грн. Таким образом, стоимость проездного составит 46% "минималки". Другими словами, семья из двух человек, получающая минимальную зарплату практически половину своего общего заработка будет тратить на проезд.

С детьми еще дороже

Безлимитный проездной для детей школьного возраста будет стоить 745,5 грн на месяц. Таким образом, семья из двух взрослых человек, получающая минимальную зарплату, и у которой есть 1 ребенок, ежемесячно только за проезд будет платить 6 725,5 грн из общего дохода в 13 000. Т.е., больше половины всех своих денег.

Если же школьников в семье двое, за одни только проездные отдавать придется 7 471 грн. Т.е., 57,5% всех доходов.

Предполагаемая стоимость безлимитных проездных после возможного повышения тарифов на проезд в Киеве
Все ли в Европе платят так много

В Праге (Чехия) проездной стоит всего лишь 650 грн (550 крон). Об этом в своем Facebook написал транспортный эксперт Иван Черныш. В других европейских столицах стоимость билета составляет:

  • Варшава (Польша) – 710 грн (110 злотых);

  • Вена (Австрия) – 1530 грн (51 евро);

  • Женева (Швейцария) – 2000 грн (70 швейцарских франков);

  • Париж (Франция) – 2255 грн (75,20 евро).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что проблемы с коррупцией в Украине несопоставимы с другими европейскими странами, на что указывает ряд объективных показателей и индексов. К примеру, ВВП на душу населения низкий именно из-за влияния коррупции.

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