Повышение цен на проезд в Киеве: за "минималку" можно будет купить только 2 проездные

Вероятное повышение стоимости проезда в Киеве приведет к тому, студентам не будет хватать стипендии на покупку безлимитного проездного. Проездной будет дороже почти на 200 грн. Минимальной же зарплаты будет хватать только на 2 "взрослых" проездных.

Согласно проекту распоряжения Киевской городской государственной администрации (КГГА) о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, стоимость студенческого безлимитного проездного будет установлена на уровне 1 495 грн. При этом размер обычной академической стипендии в текущее время составляет 1 300 грн.

Сама же цена на проездной вырастет более, чем в 2 раза. Сейчас его стоимость – 650 грн.

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Обычный проездной предлагается продавать по 2 990 грн. Нынешняя же его цена – 1 300 грн. Т.е., он тоже вырастет в цене более, чем в 2 раза.

На момент предполагаемого повышения тарифов (1 января 2022 года) размер минимальной зарплаты в Украине будет составлять 6 500 грн. Таким образом, стоимость проездного составит 46% "минималки". Другими словами, семья из двух человек, получающая минимальную зарплату практически половину своего общего заработка будет тратить на проезд.

Безлимитный проездной для детей школьного возраста будет стоить 745,5 грн на месяц. Таким образом, семья из двух взрослых человек, получающая минимальную зарплату, и у которой есть 1 ребенок, ежемесячно только за проезд будет платить 6 725,5 грн из общего дохода в 13 000. Т.е., больше половины всех своих денег.

Если же школьников в семье двое, за одни только проездные отдавать придется 7 471 грн. Т.е., 57,5% всех доходов.

В Праге (Чехия) проездной стоит всего лишь 650 грн (550 крон). Об этом в своем Facebook написал транспортный эксперт Иван Черныш. В других европейских столицах стоимость билета составляет:

Варшава (Польша) – 710 грн (110 злотых);

Вена (Австрия) – 1530 грн (51 евро);

Женева (Швейцария) – 2000 грн (70 швейцарских франков);

Париж (Франция) – 2255 грн (75,20 евро).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что проблемы с коррупцией в Украине несопоставимы с другими европейскими странами, на что указывает ряд объективных показателей и индексов. К примеру, ВВП на душу населения низкий именно из-за влияния коррупции.