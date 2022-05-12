Поврежденное имущество: дайте людям деньги, а не квартиры
ВЕЛИКА ПОМИЛКА
Дивіться, ситуація:
1) Попит на оренду квартир в Києві знизився в 2 рази (дані Bird)
2) Ціни на оренду в Києві знизилися на 40% (Bird)
3) Кількість оголошень в оренді збільшилася в 3 рази (Rieltor.ua)
Отже квартир дофіга! При цьому, держава "викуповує" 100 квартир щоб надати переселенцям в безкоштовну оренду.
Викуповує! Навіщо? Квартири ж є, просто допоможіть людям профінансувати оренду! Замість 100 сімей, за ці гроші можна на рік орендувати 1000 квартир на 1000 сімей.
Не треба викуповувати і роздавати. Не треба будувати і роздавати. Взагалі не треба роздавати квартири!
Дайте людям гроші, далі ринок все зробить. Буде і оренда, і ремонти готових квартир, і забудовники почнуть будувати.
Просто дайте людям компенсацію в вигляді грошей, не квартир!