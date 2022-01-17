Потратили больше миллиарда: что украинцы покупают за "1000 грн за вакцинацию"

Уже больше 1,3 млрд грн украинцы потратили в рамках президентской программы єПідтримка. На "1000 грн за вакцинацию" чаще всего покупают книги, билеты в кино и ж/д билеты.

Так, 8,2 млн украинцев уже открыли карты в банках, а 7 млн человек подали заявки в Дії на получение средств. Об этом сообщил в своем Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кстати, программой єПідтримка смогут воспользоваться подростки. Деньги за вакцинацию от COVID-19 теперь планируют выдавать украинцам с 12 лет. Но пока что выплаты получают только те, кто достиг 18-летия.

Соответствующее поручение дал Кабинету министров глава государства Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента. При этом указана, что программа для выплат подросткам будет отдельной.

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Как оформить єПідтримку?

Открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, для этого нужно стать клиентом банка;

обновить приложение Дія;

перейти в меню "Услуги" и выбрать єПідтримка;

подать заявку и ждать зачисления средств.

Украинцы могут потратить "тысячу от Зеленского" на книги, билеты в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны). А также на абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов.

Кстати, полностью привитым от коронавируса украинцам разрешат тратить полученные деньги на лекарства. Но сделать это смогут только те, кто старше 60 лет и получил две дозы вакцины.

Такие изменения в программе произойдут в январе 2022 года. Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам не нужно декларировать "1000 грн за вакцинацию" в качестве дохода. Однако открытый виртуальный счет, на который начисляется выплата, в декларации указывать нужно – в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи".