Польша изменила правила для заробитчан: чем это грозит Украине и как изменится ситуация в 2022 году

Украина занимает 8-е место в мире по количеству граждан, которые выезжают на работу за границу, говорится в отчете Международной организации по миграции (World Migration Report 2022). Наш показатель –5,5-6 млн человек. Самой популярной остается Польша, которую выбрали более 1,5 млн украинцев.

Изменятся ли эти показатели в 2022 году и какие факторы будут влиять на трудовую миграцию в течение года – узнавал OBOZREVATEL.

Основная причина трудовой миграции – экономическая ситуация в стране. Чем выше разрыв в уровне жизни между государством и странами-соседями, тем больше граждан этого государства пытаются выехать на работу за рубеж.

Дополнительным фактором влияния здесь является также миграционная политика принимающих стран. Если они чувствуют дефицит рабочих рук и упрощают трудоустройство иностранцев – это также дает дополнительный толчок к трудовой миграции.

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Стечение этих двух факторов и повлияло на популярность среди украинских трудовых мигрантов соседней Польши. Если у нас за прошлый год средняя зарплата достигла 14,2 тыс. грн, а ее рост примерно покрыл показатели инфляции, то заработки в Польше в разы выше.

Также сейчас меняется и миграционная политика Польши. В конце 2021 года польский сейм внес поправки в законы и упростил трудовым мигрантам пребывание и трудоустройство в стране.

"Если раньше польские работодатели испытывали риски в трудоустройстве украинских работников на короткий срок, ведь дальше им нужно было обновлять разрешение на работу и пребывание в стране, новые положения дают большие возможности, как для работодателей, так и для иностранных работников", – отмечают в grc.ua.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в то же время подчеркивает, что украинцы, которые уезжают работать за границу, пытаются заработать больше денег в как можно более короткий срок. Потому, вероятно, многие предпочли бы работу в Германии, где уровень зарплат еще выше. Но там миграционная политика не столь благоприятна.

Также украинцы выезжают на работу и в другие страны ближнего зарубежья – Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии. Но у них количество населения в разы меньше, чем в Польше, соответственно, они принимают и меньше рабочих.

Поэтому лидером по приему украинских трудовых мигрантов в 2022-м так и останется Польша. В другие страны украинцы тоже хотят ехать, но возможности будет ограничивать миграционная политика.

По словам Воскобойника, миграция имеет и положительное влияние, ведь выезд за границу позволяет людям, которые не могут найти себя в трудовых отношениях в Украине, все-таки зарабатывать деньги, а не катиться вниз по социальной лестнице.

"Выезд людей спасает их от негативных последствий текущей социально-экономической ситуации, которая есть в стране", – говорит эксперт. Для самой экономики трудовая миграция, как явление, приносит дополнительные денежные вливания, но в то же время, и ограничивает свободный трудовой ресурс.

По словам заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Алексея Позняка, главная проблема миграции даже не в масштабах, а в структуре миграционных потоков.

"В последние годы среди трудовых мигрантов растет доля квалифицированных сотрудников. Соответственно, предприниматели в Украине сталкиваются с проблемой набора сотрудников, которые имеют соответствующую квалификацию. Есть недостача сотрудников за отдельными специальностями. Если же трудовая миграция переходит в постоянную форму, это ухудшает соотношение между контингентами, которые являются производителями, и бенефициарами системы социальной защиты. Другими словами, работникам нужно кормить больше пенсионеров. Это не способствует эффективности занятости и усиливает нагрузку на рабочих", – заключает эксперт.

Чтобы сократить трудовую миграцию, государству необходимо работать над улучшением экономической ситуации в целом. Простыми словами, если люди смогут заработать дома примерно столько же денег, сколько в Польше или Чехии, ехать куда-то просто не будет смысла. Вырастить экономику одномоментно, или даже за год-два, практически невозможно. Это длительный путь.

Но, как рассказывает Позняк, есть и другие факторы, которые могут помочь частично скорректировать масштабы миграции: "К примеру, улучшение бизнес-климата также может способствовать уменьшению масштабов миграции. Часть людей вместо отъезда могут заняться предпринимательской деятельностью. Но это возможно лишь в случае доверия к власти и уверенности в системе".

Эксперты сходятся во мнении, что трудовая миграция в 2022-м может остаться на том же уровне, что и в 2021-м. Ведь пока предпосылок для ее существенного роста или падения – нет.

"Если не начнется массированная агрессия со стороны РФ в сторону нашей страны, то объемы трудовой миграции и миграции вообще останутся на том же уровне, что и раньше. – говорит Воскобойник. – В Украине уже сформировалась прослойка населения, от 13 до 16%, которые вовлечены в трудовую миграцию. Большая же часть украинцев никуда ехать не собираются".

Кроме того, по словам Воскобойника, в Украине очень быстро стареет и сокращается населения. Поэтому хоть и в процентном соотношении трудовая миграция, вероятно, останется на уровне прошлых годов, количество людей, которые будут пересекать границу и ехать на работу, будет постепенно падать.

Позняк же отмечает: если экономическую ситуацию удастся улучшить, масштабы краткосрочных поездок могут даже уменьшиться. Но если экономическая ситуация резко ухудшится, можно ждать очередного всплеска миграции.

В целом, если ситуация в стране будет оставаться стабильной, негативных миграционных тенденций эксперты пока не ожидают. Но и факторов, которые могли бы удержать в стране работников, которые настроены на миграцию, также нет.

Внедрение в начале прошлого года правительственной инициативы по реинтеграции работников в украинскую экономику, согласно которой вернувшиеся в Украину могут получить от государства 5 000 евро на учреждение бизнеса, не дало ожидаемых результатов. Потому, если мы хотим, чтобы украинцы работали дома, нужно внедрять более комплексную политику по их возвращению и начать с внутриэкономической ситуации.