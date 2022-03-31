'Подставивший' Кадырова чеченский спецназовец почистил свой Instagram

"Кадыровец" Заур Таймасханов, являющийся старшим офицером подразделения "СОБР Терек" РФ, удалил все фотографии со своей страницы в Instagram. Таймасханов был одним из тех, чей аккаунт в соцсетях позволил СМИ найти виллу главы Чечни Рамзана Кадырова в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач. Он отметил: ранее в Instagram Таймасханова было очень много разных фотографий, среди которых и компрометирующие его шефа.

"Кадыровский офицер чеченского спецназа Заур Таймасханов с помощью Инстаграмма и любви к фотографированию которого возле кадыровской виллы нам удалось выйти на виллу Кадырова в Дубае, удалил все фото со своей страницы", – говорится в сообщении.

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При этом он подчеркнул: удаляя фотографии со своего аккаунта, "кадыровец" забыл почистить страницу со снимками, на которых другие люди его тегали. В связи с этим журналист рассказал Таймасханову, как удалить и эти фото. А также выложил их скрины.

"Вы не почистили страницу с фото, где вас тегали. Нажимайте кнопочку с человечком без бороды правее и тоже удаляйте", – проинструктировал чеченского спецназовца Ткач.

Как известно, журналисты обнаружили роскошную виллу в Дубае (ОАЭ) у Рамзана Кадырова. Туда он летает на частном самолете стоимостью 80 млн долларов.

Так, одна из вилл Кадырова находится на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah на известной насыпной пальме Дубая Джумейра. Благодаря геотегу этого отеля журналисты нашли в Instagram фото с представителями ближайшего окружения Кадырова. На одном из них – Заур Таймасханов. На некоторых своих снимках он позирует на фоне виллы Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров провел парад в ботинках от Prada стоимостью 1250 евро. Это вызвало насмешки в сети.

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