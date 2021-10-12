По Украине разошлись сотни тысяч фальшивых долларов: их нельзя выявить даже на детекторе валют

В Украине группа фальшивомонетчиков по всей стране продала сотни тысяч фальшивых долларов. Они продавали 100-долларовые купюры по цене в 50% номинала. Банкноты настолько качественные, что их не удается распознать даже с помощью детектора валют (приборы, которые используют в обменниках).

Группировку уже задержала Служба безопасности Украины (СБУ). Ее организовал житель Киева, который до этого уже привлекался за такое же преступление. Задержали фальшивомонетчиков в момент, когда они продавали очередную партию "долларов". Передавали две тысячи в Житомире.

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Силовики провели 11 обысков по месту жительства и в офисах группировки. Удалось найти:

деньги, полученные преступным путем;

огнестрельное оружие и боеприпасы;

черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Учитывая, что злоумышленники наладили целую сеть сбыта, а фальшивки были высокого качества, "бумажка" вместо долларов может попасться любому украинцу. Больше шансов получить фальшивку в обменники, где для проверки валюты используют только детектор валют.

В банках же, где есть камеры наблюдения, могут идентифицировать клиента, начать более тщательную проверку в случае, если есть сомнения о подлинности, шансов купить фальшивые доллары незначительные.

Как рассказали OBOZREVATEL в одном из отделений ПриватБанка: кассиры несут личную ответственность за те деньги, которые они принимают. "Иногда кассиру легче потом эти фальшивые деньги кому-то продать, чем признать, что в кассе есть фальшивка, которую он не заметил. Но такие случаи просто чрезвычайно редкие. Обмануть банк и принести туда фальшивку глупо. Фальшивки сбывают в обменниках, в терминалах, но точно не идут в банк", – поясняют в финучреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.