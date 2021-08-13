Пенсионер через "Дію" незаконно получил карантинные 8 тысяч: его осудили

В Хмельницкой области пенсионер получил 1 год условного срока за незаконное получение 8 тыс. "карантинной" помощи от государства. При этом изначально суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако на основании ст. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытанием) он отделался испытательным сроком на год.

Об этом говорится в деле на сайте Единого государственного реестра судебных решений. 71-летний Виктор Войковский подал заявку через портал "Дія" еще в апреле.

"Я деньги у государства не воровал. Я заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник", – прокомментировал Войковский изданию "Ґрати".

Войковский является сотрудником Нетишинского краеведческого музея. Также он был награжден грамотой Хмельницкого областного совета за многолетний добросовестный труд в области журналистики.

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