Пенсии в Украине пересчитают с марта: в Минсоце озвучили детали и назвали суммы

В Украине для 5,9 млн человек пересчитают пенсии с 1 марта. Размер прибавки в среднем составит около 550 грн, при этом минимальная прибавка будет на уровне 100 грн. Чем выше был заработок и стаж, тем больше будет прибавка к пенсии.

Об этом в эфире UA: Перший рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир. "Размер прибавки зависит от стажа и заработка. Останутся без индексации специальные пенсии, в том числе для госслужащих, журналистов", – пояснил Шамбир.

При этом, по словам советника министра, вскоре в Украине рассмотрят законопроект, который также позволит пересчитать и специальные пенсии, однако сейчас оснований для этого нет.

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Также Шамбир признал, что на большую прибавку рассчитывать не стоит. Часть от этого повышения уже съела инфляция (в прошлом году она составила 10%, при этом пенсии проиндексируют на 14%). "Не можем сказать, что пенсионеры станут получать намного выше. Эта норма установлена законом. 50% инфляции и 50% от роста зарплат – дает возможность делать индексацию немного выше инфляции. Конечно, в условиях цен, которые сейчас есть, это небольшой размер", – сказал советник министра.

Также Шамбир напомнил, что с апреля 2022-го пройдет автоматическое повышение пенсий для тех украинцев, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе и успели заработать как минимум 24 месяца дополнительного стажа. Их выплаты увечатся с учетом повышенного стажа.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.