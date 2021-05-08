Пенсии украинцев могут урезать на 50%: кто рискует потерять часть выплаты

В Украине есть целый перечень причин, по которой у пенсионера могут забрать до 50% выплаты. Как отмечают в Пенсионном фонде, чаще всего это происходит из-за переплаты выплаты.

Об этом сообщает издание Минфин. Так, причины указаны в ст. 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Основанием для взыскания части пенсии могут быть:

судебные решения, постановления и приговоры (по имущественным взысканиям),

исполнительные надписи нотариусов,

другие решения и постановления, выполнение которых производится аналогично исполнению судебных решений.

Проще говоря, если пенсионер вовремя не оплатил алименты, штраф за нарушение правил дорожного движения, исполнительные сборы, расходы на судебное производство, кредитные обязательства и т. д., то Пенсионный фонд на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя будет списывать задолженность по пенсии до полного ее погашения.

"Наиболее распространенная причина списания – это переплаты пенсии по вине пенсионера", – говорит заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Любовь Бричок.

Речь идет о случаях, когда человек теряет право на пенсию или ее часть, но не информирует об этом пенсионные органы, поэтому ему продолжают начислять пенсию.

Когда это может случиться? – Таких случаев несколько. Один из них – трудоустройство пенсионера. При этом, значение имеет не размер заработной платы, а сам факт занятости. Ведь, если пенсионер работает, это влияет на его право получать доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчеты доплат к пенсии при изменении прожиточного минимума. Именно поэтому пенсионные выплаты пенсионеру, который работает или занимается предпринимательской деятельностью, будут другими.

"Сейчас для работающего пенсионера нет особого порядка выплат, что влияло бы на уменьшение размера пенсии. В то же время, в законе осталась норма, согласно которой работающим пенсионерам перерасчеты доплаты до минимального размера пенсии и за сверхнормативный стаж, связанные с повышением прожиточного минимума, не проводятся. Они проводятся только после того, как человек уволится с работы", – объясняет Любовь Бричок.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.