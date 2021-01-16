Пенсии судьям повысили на 22 тысячи, а военным всего на 300 грн: ПФУ показал цифры

В Украине с января 2020-го по январь 2021-го средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн. Выплаты военных за этот же период увеличились всего на 300 грн, а социальные пенсии подняли на 100 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Всего в стране пенсии получают 11,1 млн человек, средняя пенсия составляет 3,5 тыс. грн.

Какие пенсии получают украинцы:

судьи – 67,9 тыс. грн (год назад было 45,8 тыс.)

военные – 5,5 тыс. грн; (5,2 тыс.)

социальные пенсии – 1,7 тыс. грн (1,6 тыс. грн)

пенсия по общим правилам – 3,5 тыс (около 3 тыс. грн).

К слову, минимальную пенсию с 1 июля 2021 года увеличат с 1769 до 1854 грн. При этом минимальную выплату увеличат сразу на 850 грн до 18 540 грн.

Такое повышение уже заложено в бюджете Украины на 2021 год. Максимальную выплату получают те украинцы, которые при наличии 35 лет стажа получали зарплату примерно в 5 раз выше средней. Согласно закону, максимальная пенсия не может быть выше 10 минимальных.

Чтобы получить высокую выплату, нужно:

работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

В свою очередь минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Именно в июле и произойдет индексация. Кроме того, в Украине в апреле автоматически пересчитают выплаты всем, кто достиг пенсионного возраста и продолжил работать. Из-за повышения стажа также увеличится и размер пенсии. При средней зарплате и 35 годах стажа, после перерасчета можно получать на 200 грн больше. Если же зарплата была в три раза выше средней, размер прибавки составит около 600 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.