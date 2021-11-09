Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, простые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплаты

В Украине по состоянию на октябрь средняя пенсия судьи составила 91,2 тыс. грн. С начала 2021-го она выросла на 23 тыс. грн, в то время как средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн.

Это следует из данных статистики, опубликованных Пенсионным фондом Украины. Так, в среднем судья на заслуженном отдыхе может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету зарплат коллег, которые продолжили трудиться. Простых же украинцев такая привилегия не коснется.

Так, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности. Кроме того, если пенсия других украинцев ограничена 10 размерами минимальной выплаты (около 18 тыс. грн), то у служителей Фемиды нет никаких лимитов. Такими темпами уже в этом году они смогут получать около 100 тыс. грн пенсии.

Видео дня

Средняя же пенсия по стране увеличилась всего с 3507 до 3915 грн. И это с учетом повышения прожиточного минимума, индексации, прибавки тем, кто достиг определенного возраста и выполнил требования по стажу.

Отметим, пенсия украинца считается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. Как результат, даже если поработать 80 лет, то на заслуженном отдыхе можно будет получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года и то при условии, если вы не зарабатывали меньше.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.