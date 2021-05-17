Пенсии от 10 тыс. грн: кто и какие выплаты получает в Украине

В Украине большинство пенсионеров (54,7%) получает выплаты, размер которых не превышает 3 тыс. грн. Больше 10 тыс. грн платят всего лишь 419 тыс. пенсионеров (3,8%).

Об этом говорится в данных статистики, которую опубликовал сервис Opendatabot. В 2021 году средняя пенсия женщины составила 3031,32 грн. Это на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.

"Средний" показатель не означает "основной". На самом деле, пенсию в размере 3001-4000 грн получают лишь около 19,2% людей. В большинстве же украинских пенсионеров ситуация хуже: 38,8% от их общего количества получают 2001-3000 грн (примерно $72-108). В то время как пенсии более 10 000 грн – только у 3,8%", – говорится в публикации.

Более 10000 грн – 419022 (3.8%)

5001-10000 грн – 1457878 (13.2%)

4001-5000 грн – 1004321 (9.1%)

3001-4000 грн – 2123774 (19.2%)

2001-3000 грн – 4287088 (38.8%)

Меньше 2000 грн – 1760766 (15.9%)

В то же время, как заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в Украине 4 из 5 пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуется такими механизмами.