Пенсии и субсидии в Украине можно будет оформить через Дію

Кабинет министров расширил ряд услуг, которые можно будет оформить через украинский электронный сервис Дія. Так, теперь можно будет обращаться для назначения пенсий и жилищных субсидий.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram. В список новых услуг также входят:

назначение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

предоставление социальных услуг;

назначение компенсации украинцам, которые предоставляют соцуслуги.

"Оцифровываем популярные услуги, чтобы взаимодействовать с государством было просто и удобно. Сегодня правительство приняло постановление о подаче заявлений на субсидии и соцпомощь онлайн", – говорится в сообщении Дії.

Видео дня

Помимо этого, 20 сентября в Дії разрешили пользователям Android делать скриншоты (снимок экрана). Раньше программа это запрещала.

"Совет: заботьтесь о безопасности ваших данных. Если вы выкладываете, например, паспорт в stories, то не забудьте зарисовать номер. Это ваши персональные данные, которым не стоит быть в открытом доступе. Касается не только паспорта, но и других документов", – говорится в сообщении на странице Дії в Facebook.

Однако пользователей новшество не порадовало – украинцы опасаются за безопасность своих данных. Одно из опасений заключается в том, что мошеннические приложения теперь смогут тайно делать скриншоты в Дія и воровать данные.

Ранее в Дії разрешили оформлять такие услуги:

Украинские призывники, военнообязанные и резервисты смогут менять регистрацию места проживания через портал Дія. Соответствующий онлайн-сервис "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме.

НАК "Нафтогаз Украины" начал принимать документы в приложении Дія для подачи заявки на смену поставщика газа. Отмечается, что процедура ранее занимала до 3 недель, а теперь – до 3 дней.

Кабинет министров Украины запустил пилотный проект, позволяющий упростить процедуру подачи заявления в ЗАГС. Теперь желающие изменить свое гражданское положение могут сделать это через приложение Дія.

В Украине население будет получать уведомления от банка о проверке их кредитной истории. Такая услуга появится в приложении Дія.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время Дія начнет предупреждать украинцев о кредитных мошенниках. В частности, будет запущена услуга по уведомлению о проверке кредитной истории пользователей.