Минулого тижня Нотаріальна палата України звернулася до керівника Фонду держмайна у зв'язку із недоліками і проблемами роботи автоматичного модуля оцінки нерухомості.

У зверненні зазначено все те, про що я неодноразово заявляв особисто, а саме: завищення (в 300-500%) вартості нерухомості та земельних ділянок в невеликих населених пунктах, або ж навпаки, значне заниження вартості дорогої нерухомості.

Система зобов'язує одних людей оплатити непідйомні податки, а іншим дає можливість ухилитися від їх сплати.

Нотаріальна палата констатує повний провал системи оцінки, затвердженої Фондом держмайна, а багато нотаріусів почали надсилати скарги і до мене з колегами.

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Як наслідок, оцінювачі можуть навмисно генерувати неправдиві довідки, вносячи в модуль некоректні дані. (Вказують "приміщення" замість "квартири", "недобудова" замість "в експлуатації" і довідка із заниженою вартістю готова!).

Таким чином, після 3 місяців роботи модуля, який "запустив" Фонд держмайна, очевидно, що становище на ринку стало ще гірше, ніж було раніше і за цим неможливо спокійно спостерігати.

Все це викликає цілком логічне запитання – можливо така некоректна робота була закладена свідомо для подальших маніпуляцій "правильних" оцінювачів та перерозподілу тіньового ринку? Відповідь повинні дати правоохоронні органи.

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