Татаров будет обучаться в университете США за 270 тыс. гривен. Декларация
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров собрался проходить онлайн-обучение в столице США Вашингтоне за 269 129 гривен.
Такие данные сотрудник ОП, который является фигурантом дела "Укрбуда", внес в свою декларацию. Татаров также высказался об этом на своем Telegram-канале.
"Это не первое мое образование за рубежом. Раньше я закончил University of London, получил европейскую адвокатскую лицензию", – рассказал он. К вступлению в Американский университет в Вашингтоне, как сказал Татаров, он долго готовился.
"После получения от университета подтверждения моего зачисления на курс публичного администрирования и политики, который буду проходить онлайн, перечислил первый платеж – $9 569, что и отразил в своей декларации в соответствии с требованиями закона", – написал Татаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася.
Крупнейшая строительная госкорпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Сотрудник ОП якобы передавал взятку от Микитася для замглавы экспертного центра МВД – Константина Дубоноса. Такие показания дал сам экс-глава "Укрбуда".
Татаров отрицает все обвинения. Он говорит, что непричастен к коррупционным схемам.
13 января Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство НАБУ о передаче производства в отношении Татарова из Службы безопасности в бюро.