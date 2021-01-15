Татаров будет обучаться в университете США за 270 тыс. гривен. Декларация

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров собрался проходить онлайн-обучение в столице США Вашингтоне за 269 129 гривен.

Такие данные сотрудник ОП, который является фигурантом дела "Укрбуда", внес в свою декларацию. Татаров также высказался об этом на своем Telegram-канале.

"Это не первое мое образование за рубежом. Раньше я закончил University of London, получил европейскую адвокатскую лицензию", – рассказал он. К вступлению в Американский университет в Вашингтоне, как сказал Татаров, он долго готовился.

"После получения от университета подтверждения моего зачисления на курс публичного администрирования и политики, который буду проходить онлайн, перечислил первый платеж – $9 569, что и отразил в своей декларации в соответствии с требованиями закона", – написал Татаров.

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