Оформить дачу как жилой дом станет проще: в чем суть новаций от Кабмина

Для регистрации места проживания в дачном или садовом доме его владельцу необходимо перевести такой дом в категорию жилого. Согласно закону, местные власти проводят такую процедуру бесплатно при обращении владельца с соответствующим заявлением и перечнем документов в бумажном виде. Теперь граждане смогут подавать необходимые документы также в электронной форме.

Такие изменения в Порядок перевода дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома были приняты Кабинетом министров в среду, 18 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Соответствующий проект постановления был разработан Министерством развития общин и территорий. Его цель – ускорить оформление соответствующей документации о переводе дачных или садовых домов в жилые и избежать лишней бумажной волокиты.

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В частности, изменениями к действующему порядку предусмотрено следующее:

1) подать заявление о переводе дачного или садового дома теперь можно несколькими способами:

лично или путем отправки заказным письмом с описью вложения (в частности, через центры предоставления административных услуг);

в электронной форме через электронный кабинет или другую государственную информационную систему, интегрированную с электронным кабинетом, пользователем которой является владелец дома;

2) решение о переводе дачного или садового дома в жилой дом или об отказе в таком переводе будет создаваться исключительно как электронный документ с использованием Реестра строительной деятельности. Такому документу присваивается регистрационный номер, а подписывать его будет руководитель исполнительного органа сельского (поселкового, городского) совета или сельский председатель с наложением квалифицированной электронной подписи;

3) отчет о проведении технического осмотра дачного или садового дома с выводом о его соответствии государственным строительным нормам будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности.

Напомним, для перевода дачного (садового) дома в жилой его владельцу необходимо подать в местный совет следующие документы:

заявление по утвержденной форме;

нотариально заверенную копию свидетельства о праве собственности на дачный (садовый) дом;

письменное согласие совладельцев дачного(садового) дома (если они есть);

отчет БТИ о техническом осмотре дачного (садового) дома с выводом о возможности перевода. Главное условие для перевода дачи в статус жилого дома — соответствие здания требованиям государственных строительных норм.

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