Одесская таможня одела тероборону в костюмы Brioni и джинсы Hugo Boss – журналист

Одесская таможня отчиталась о том, что одела 122-ю бригаду теробороны вместо военной формы в брендовую одежду. В частности, там уверяют, что передали бойцам костюмы Brioni и джинсы Hugo Boss. Этой схемой уже занялась СБУ.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что одежда представлена брендами:

Brioni;

Versace;

Armani;

Prada;

Hugo Boss и др.

"Впечатляющее уголовное дело расследуется Службой безопасности в Одессе. Проверяются действия руководителя Одесской таможни Заколодяжного, который согласно постановлению Кабмина "О передаче имущества Вооруженным силам" передал без таможенного оформления на нужды 122-й одесской бригады Территориальной обороны, военная часть А 7051, крупную партию брендовых одежд и обуви", – написал Бутусов.

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Также он прикрепил к посту фото соответствующей накладной от 28 марта 2022 года. Согласно ей, бойцы теробороны, к примеру, получили 25 футболок Lacoste по 53,92 грн каждая – при том, что на официальном сайте бренда самая дешевая футболка стоит 774 грн. И это со скидкой в 40%.

Всего же Одесская таможня передала теробороне, согласно с опубликованной Бутусовым накладной, 12 116 единиц брендовой одежды на общую сумму в 1,124 млн грн.

"Неужели не досталось в бригаду военной формы, и пришлось одевать защитников Одессы в Louis Vitton? Всякое бывает, конечно, возможно, что такая потребность действительно возникла, формы не хватает как и всего остального. У меня просто вопрос к бойцам 122-й бригады – а кто и что фактически получил и носит из этого перечня одежды и обуви в бригаде? Можно ли пару фото выслать?", – резюмировал журналист.

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