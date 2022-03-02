Новые правила в "АТБ", "Сильпо" и "Варусе": как работают украинские супермаркеты во время войны

Нападение России значительно усложнила работу украинских супермаркетов: пришлось не только пересмотреть время своей работы, но и ввести определенные ограничения. В "АТБ" социальные продукты продают по две позиции в руки, "Сильпо" начал выдавать наличку на кассах, кроме того, все супермаркеты пересмотрели время своей работы.

Об этом говорится в официальных сообщениях ритейлеров. В "АТБ" отметили, что открыли далеко не все магазины. В Киеве, Харькове и Чернигове некоторые их супермаркеты не работают. Однако в целом ситуация стабильная, 1 марта десятки фур с продуктами "АТБ" попали в столицу. Полный перечень работающих магазинов можно увидеть здесь.

Кроме того:

"АТБ" запретил продавать алкоголь;

запретил продавать социально важные продукты в количестве больше двух штук в руки;

пересмотрел время работы супермаркетов.

Видео дня

Список работающих супермаркетов "Сильпо" опубликовали здесь. Как и другие магазины, они больше не используют формат круглосуточного магазина. Важное отличие – "Сильпо" единственный из ритейлеров, кто воспользовался предоставленной Нацбанком возможностью и разрешил на своих кассах снимать наличку.

Сократили время своей работы также и супермаркеты "Варус". С новым графиком можно ознакомиться здесь.

Будет ли хватать продуктов?

Производители продуктов питания ранее заявляли, что проблем с поставками продуктов в Украине не будет. Сейчас из-за повышенного спроса, перемещения украинцев, а также нарушенной военными действиями логистики в некоторых супермаркетов не хватает той продукции, которую традиционно быстро раскупают в такой период.

А если не работает супермаркет?

Местная власть должна обеспечить поставку продуктов даже в тех местах, где проходят военные действия. Крупные сети ресторанов бесплатно передают свои продукты властям. Кроме того, власти на местах могут принять решение раздавать продуктовые пакеты.