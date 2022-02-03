"Новая почта" изменила некоторые тарифы: сколько будем платить

Владимир Пазий
Личные финансы
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'Новая почта' изменила тарифы на отправку посылок

Украинская компания "Новая почта" решила снизить тариф для тех, кто отправляет сразу несколько посылок в одной накладной. Теперь для отправок посылок до 2 кг будет рассчитана доплата лишь в 10 грн (вместо 30 грн).

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты". За посылки весом до 10 кг доплата составит 30 грн (вместо 50 грн), до 30 кг – 70 грн.

Отмечается, что с 2022 года компания изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной. Теперь, согласно указанному обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес – по базовому, остальное – по сниженному.

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"Такое решение было принято, чтобы клиенты могли объединять свои посылки группированием в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку. Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов. Идя навстречу клиентам, "Новая почта" приняла решение о понижении тарифа на дополнительное место в накладной", – сообщили в компании.

Отметим, в последний раз "Новая почта" изменила тарифы 1 января. Доставка в отделение стартует от 40 грн, а в почтомат – 35 грн (до апреля) и 45 грн (с 1 апреля).

Об этом сообщила OBOZREVATEL пресс-служба "Новой почты". Также изменился подход к оплате курьерской доставки:

  • доплата за доставку курьером едина для всех посылок до 30 кг и составляет 30 грн.

  • для отправлений тяжелее 30 кг прибавляется 90 грн за каждые 100 кг (грузовой тариф).

Со всеми обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

Как писал ранее OBOZREVATEL, "Новая почта" пересмотрела тарифы в услуге NP Shopping. Этот сервис позволяет заказывать товары из иностранных интернет-магазинов, которые не делают доставку в Украину.

Новые тарифы вступили в действие с 7 октября. Теперь чем больше вес заказа, тем дешевле будет обходится его доставка, рассказали в украинской компании. Впрочем, это не означает, что тяжелая посылка станет дешевле легкой – динамичной становится оплата доставки каждых 0,5 кг. Например, доставка из Китая посылки весом до 1 кг будет стоить $7 за полкилограмма, от 1 до 5 кг – $6,5, а более 5 кг – уже $6.

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