"Новая почта" изменила некоторые тарифы: сколько будем платить

Украинская компания "Новая почта" решила снизить тариф для тех, кто отправляет сразу несколько посылок в одной накладной. Теперь для отправок посылок до 2 кг будет рассчитана доплата лишь в 10 грн (вместо 30 грн).

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты". За посылки весом до 10 кг доплата составит 30 грн (вместо 50 грн), до 30 кг – 70 грн.

Отмечается, что с 2022 года компания изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной. Теперь, согласно указанному обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес – по базовому, остальное – по сниженному.

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"Такое решение было принято, чтобы клиенты могли объединять свои посылки группированием в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку. Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов. Идя навстречу клиентам, "Новая почта" приняла решение о понижении тарифа на дополнительное место в накладной", – сообщили в компании.

Отметим, в последний раз "Новая почта" изменила тарифы 1 января. Доставка в отделение стартует от 40 грн, а в почтомат – 35 грн (до апреля) и 45 грн (с 1 апреля).

Об этом сообщила OBOZREVATEL пресс-служба "Новой почты". Также изменился подход к оплате курьерской доставки:

доплата за доставку курьером едина для всех посылок до 30 кг и составляет 30 грн.

для отправлений тяжелее 30 кг прибавляется 90 грн за каждые 100 кг (грузовой тариф).

Со всеми обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

Как писал ранее OBOZREVATEL, "Новая почта" пересмотрела тарифы в услуге NP Shopping. Этот сервис позволяет заказывать товары из иностранных интернет-магазинов, которые не делают доставку в Украину.

Новые тарифы вступили в действие с 7 октября. Теперь чем больше вес заказа, тем дешевле будет обходится его доставка, рассказали в украинской компании. Впрочем, это не означает, что тяжелая посылка станет дешевле легкой – динамичной становится оплата доставки каждых 0,5 кг. Например, доставка из Китая посылки весом до 1 кг будет стоить $7 за полкилограмма, от 1 до 5 кг – $6,5, а более 5 кг – уже $6.