Номера украинцев продают в сети: как работает схема

В Украине в сети продают мобильные номера украинцев. После их используют мошенники: пытаются украсть мобильный номер, звонят, представляясь банковскими сотрудниками.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Например, за несколько тысяч гривен можно купить список номеров телефонов родителей в Киеве. В нем – тысячи номеров украинцев с маленькими детьми. При желании можно заказать номера клиентов конкретного банка, возраста, пола.

Собранные номера используют как законно (для опросов, "холодных" звонков с предложениями купить что-либо), так и в мошеннических целях. За 10 тыс. грн можно купить базу контактов уже с фамилиями. В несколько раз дешевле – базы, в которых есть только города и номера телефонов. Зная имя и отчество, мошеннику легче втереться в доверие украинцам и, например, внушить, что с их банковского счета пытались снять деньги.

Номера собирают из нескольких источников:

открытых (контакты украинцы указывают сами в объявлениях и т.п);

закрытых (периодически базы контактов продаю сотрудники банков или, например, онлайн-магазинов).

"Контакты с базами данных продают в сети уже очень давно", – рассказывает OBOZREVATEL замглавы межбанковской ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко. С одной стороны, компании, которые сливают свои базы контактов, например, в сеть, практически никак не наказывают. С другой же стороны, продажа контактов, например, в качестве предоставления информационных услуг, законом не запрещена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.