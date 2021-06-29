Нардепы ввели огромные штрафы за отказ взвешивать фуры и ошибки в накладных: сколько грозит

В Украине за отказ от взвешивания фур и ошибки в накладных ввели штрафы. Размер взысканий превышает 50 тысяч гривен.

Соответствующий закон №3743 приняли в Верховной Раде 29 июня. Его поддержали 257 нардепов.

Так, за отказ от габаритно-весового контроля или невыполнение водителями при перевозке пассажиров требования об остановке предусмотрен штраф в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).

Такую же сумму могут взыскать в случае несоответствия сведений в транспортных накладных.

Штраф грозит и за нарушение правил проезда крупногабаритного или тяжеловесного транспорта в размере:

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8,5 тысяч гривен за превышение норм от 5% до 10%

17 тысяч гривен за превышение норм на более чем 10%

34 тысячи гривен за превышение норм на более чем 20%

51 тысяча гривен за превышение норм на более чем 30%

Административную ответственность за нарушения будут нести физическое или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время действия карантина или ограничения работы КПВВ отменили штрафы за въезд с оккупированных территорий Донбассе через Россию.