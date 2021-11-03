Налоговая взялась за "ФОПов": сообщает о "карантинных" штрафах

За время карантина многие физлица-предприниматели (ФОП) получили уведомления о штрафах из-за просрачивания налоговой уплаты. Насчитаны они по разным налогам: единому налогу, ЕСВ и пр. Однако по закону этого случится не должно было, ведь просрочка во время карантина не наказывается.

По информации AIN.UA, дело в т.н. "непримененной штрафной санкции", которую налоговики начали применять к ФЛП . "Если вы не уплатили вовремя налог во время карантина, штрафы не начислялись, а сейчас их решили показать", – отмечает издание.

Налоговики должны списать штрафы за просрочку в карантин. К этому их обязывает Налоговый кодекс.

Согласно ему, за нарушения налогового законодательства в период карантина, установленного Кабмином, штрафы не применяются, а пеня не начисляется. "А уже начисленную налоговая должна списывать", – подчеркивает издание.

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Для этого можно отправить в свою местную налоговую письмо нижеследующего образца. Внимание:

ГУ ГНС Львовской области нужно заменить на название своей налоговой;

вместо 1889,2 грн пени следует прописать сумму, которая указана в личном кабинете налогоплательщика.

С 1 января 2022-го "ФОПы" будут обязаны установить регистраторы расчетных операций (РРО) и выдавать своим клиентам чеки. Проверки при этом начнут проводить только после окончания карантина.

Новшество связано с тем, что часть украинских "ФОПов" уже давно превысила лимиты единого налога и должна находиться на общей системе налогообложения. Такая система создана исключительно для мелкого бизнеса, однако некоторые предприниматели используют ее для минимизации налогов.

Фактически такие бизнесмены обманывают государство, лишая бюджет миллиардов гривен. А это, в том числе, деньги на зарплаты медикам, оборону, пенсии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние пять лет в Украине заметно выросло количество предприятий, работающих в качестве юрлиц, – на 118 тысяч. А вот "ФОПов" стало меньше – на 25 тысяч.