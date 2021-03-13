Налоги на посылки изменят: сколько придется платить украинцам по новому законопроекту

В Украине могут снизить налоги за те международные посылки, стоимость которых превышает 150 евро (сейчас 100 евро). С каждой посылки, которая превышает указанную сумму, нужно будет заплатить 20% НДС и 10% пошлины.

Об этом говорится в законопроекте №4278, который 17 марта во втором чтении рассмотрят в Верховной Раде. Авторы документа народные депутаты Александр Сова, Даниил Гетманцев и другие.

Стоит отметить, что налог платится не со всей суммы посылки, а с разницы между фактической и граничной стоимостью. По старым правилам за посылку стоимостью 200 евро нужно было заплатить налог со 100 евро, а по новым – 50 евро.

"Уменьшение в 2019 году лимита на безналоговые пересылки международных почтовых и экспресс-отправлений в Украину из-за границы со 150 евро до 100 евро неэффективно, в частности, соответствующие изменения по уменьшению лимита не сопровождались ни данными о количестве отправлений от 100 до 150 евро, которые облагаются пошлиной и НДС, ни данными о прогнозируемом объеме налоговых поступлений", – говорится в документе.

Только 1,4% посылок – с задекларированной стоимостью от 150 евро. При этом товары из США, стран ЕС, Китая можно приобрести на украинских крупных онлайн-площадках и интернет-магазинах. Фактически продавцы зарабатывают на своей наценке, но НДС государству не платят.

"Важно, что начисление таможенных платежей на товары, перемещаемые в международных почтовых отправлениях, осуществляются на дату подачи операторами почтовой связи отправления вместе с таможенными декларациями СN 23 и другими необходимыми документами, а не на момент их покупки за рубежом", – отмечают в Государственной фискальной службе. То есть платить налоги придется не сразу после покупки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).