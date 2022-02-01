"ПРОДАМ НАДУВНУЮ КВАРТИРУ! ОЧЕНЬ СРОЧНО, НО ОЧЕНЬ ДЁШЕВО! ВСЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВСТРЕЧЕ! РИЕЛТОРАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ!"

Примерно так выглядят тексты объявлений о продаже "надувных" квартир.

Явление приобрело большое распространение.

Что такое "надувная квартира"?

Это квартира, надутая надувателем из воздуха: За основу берётся законный объект, осмотром техника устанавливается, что на самом деле он имеет площадь намного больше за счёт того, что в него "фактически вошли" дополнительные метры "ничейных" соседней квартиры, подвала или сарая во дворе.

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После этого квартиру раздувают до новой площади и по справке делят на несколько объектов.

Вуаля! Вместо одной законной квартиры получаем две, правда одна из них надута из воздуха.

При этом, основанием для регистрации "надутой" квартиры в реестре числится законный первичный документ на другую квартиру, технический паспорт и "ВЫСНОВОК" на раздел квартиры.

Чем опасно покупать такую квартиру?

Вот примеры из реальной судебной практики:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/98832398

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101064297

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100544828

Как определить, что квартира надутая?

Как правило, такие квартиры имеют приписку к номеру квартиры "А", "/1" "-2" и тд.

А ещё бывают случаи, когда даже первичный документ не совсем настоящий. Его могли сделать только для того, чтобы "зацепить шарик".

Перед покупкой такой квартиры ВАЖНО РАЗОБРАТЬСЯ из чего реально была надута вторая квартира, а иначе, орган власти может этот шарик лопнуть в суде!

Будьте бдительны!