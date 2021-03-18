Надо подать новое заявление: в Украине планируют изменить порядок выплаты субсидий

Министерством социальной политики разработан проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом, среди прочего, предусматривается необходимость подачи новых заявлений и деклараций о доходах и расходах в мае 2021 года.

Проект правительственного постановления размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Он подготовлен по собственной инициативе Минсоцполитики.

Согласно документу, начиная с мая 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после предоставления новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии. До 1 мая сохраняется действующий порядок их получения.

Кроме того, документом предлагается перевести субсидии исключительно в денежную форму. В соцведомстве уверены, что таким образом государство в лице правительства перестанет выполнять несвойственные ему функции посредника между гражданами и поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас действуют две модели предоставления льгот и субсидий:

первая — безналичная форма, при которой средства перечисляются на счет Минсоцполитики, открытый в Ощадбанке, откуда направляются банком на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг согласно представленных ими реестров о суммах начисленных платежей за ЖКУ;

вторая — наличная форма, когда наличные выплачивается непосредственно получателю на его счет, открытый в банковском учреждении или через отделения "Укрпочты". В таком случае расчеты с предприятиями — поставщиками жилищно-коммунальных услуг проводит потребитель (получатель льготы или субсидии) самостоятельно.

"Поскольку в январе 2021 года жилищную субсидию получало почти 2,8 млн домохозяйств, в том числе в денежной наличной форме около 2,6 млн домохозяйств (более 92%), является целесообразным перейти исключительно на наличную денежную форму ее выплаты. В таком случае граждане, которым назначена субсидия, обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги, с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии", — говорится в пояснительной записке.

Также, согласно проекту документа, предлагается ликвидировать специально созданные комиссии по назначению субсидий, которые сейчас функционируют при местных органах исполнительной власти. В течение мая - сентября 2021 года документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, будут приниматься от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных государственных администраций. При этом документы можно подать также и в бумажном виде.

Как сообщал OBOZREVATEL, средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1 483 гривни. При этом в январе этот показатель составлял 2231 гривню. Уменьшение среднего размера жилищных субсидий связано с проведением перерасчета за январь из-за снижения цен на природный газ для населения задним числом.