На Киевщине начали снижаться цены на проезд: в КОГА рассказали подробности
В Киевской области начали снижаться тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте. На данный момент уже снизили тарифы на 9 маршрутах.
Об этом сообщила пресс-служба КОГА (Киевская областная государственная администрация) 11 августа. Так, стоимость проезда уменьшилась на таких маршрутах:
Вишневое – Киев;
Боярка – Киев;
Васильков – Киев;
Кривое Озеро – Киев;
Ирпень – Киев;
Чабаны – Киев;
Петровское – Киев;
Крюковщина – Киев, АС Киев;
Крюковщина – Киев, АС Южная.
Глава КОГА Василий Володин заявил, что это разумный компромисс, который учитывает как экономические реалии, в которых работают перевозчики, так и возможности граждан оплачивать их услуги. "Считаю, что остальные поставщики услуг также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Украине цены на проезд в транспорте могут увеличиться на 50% в течении следующих 6 месяцев. Одной из ключевых причин подорожания является поднятие зарплаты персоналу.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в общественном транспорте города перестали действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно будет электронным способом.