На Киевщине начали снижаться цены на проезд: в КОГА рассказали подробности

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
1,4 т.
Цены на проезд в Киевской области начали снижаться

В Киевской области начали снижаться тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте. На данный момент уже снизили тарифы на 9 маршрутах.

Об этом сообщила пресс-служба КОГА (Киевская областная государственная администрация) 11 августа. Так, стоимость проезда уменьшилась на таких маршрутах:

  • Вишневое – Киев;

  • Боярка – Киев;

  • Васильков – Киев;

  • Кривое Озеро – Киев;

  • Ирпень – Киев;

  • Чабаны – Киев;

  • Петровское – Киев;

  • Крюковщина – Киев, АС Киев;

  • Крюковщина – Киев, АС Южная.

Глава КОГА Василий Володин заявил, что это разумный компромисс, который учитывает как экономические реалии, в которых работают перевозчики, так и возможности граждан оплачивать их услуги. "Считаю, что остальные поставщики услуг также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", – добавил он.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в Украине цены на проезд в транспорте могут увеличиться на 50% в течении следующих 6 месяцев. Одной из ключевых причин подорожания является поднятие зарплаты персоналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в общественном транспорте города перестали действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно будет электронным способом.

УкраинаКиевЦены на билетыКиевская областная государственная администрацияновостиВасилий Володин