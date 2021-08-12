На Киевщине начали снижаться цены на проезд: в КОГА рассказали подробности

В Киевской области начали снижаться тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте. На данный момент уже снизили тарифы на 9 маршрутах.

Об этом сообщила пресс-служба КОГА (Киевская областная государственная администрация) 11 августа. Так, стоимость проезда уменьшилась на таких маршрутах:

Вишневое – Киев;

Боярка – Киев;

Васильков – Киев;

Кривое Озеро – Киев;

Ирпень – Киев;

Чабаны – Киев;

Петровское – Киев;

Крюковщина – Киев, АС Киев;

Крюковщина – Киев, АС Южная.

Глава КОГА Василий Володин заявил, что это разумный компромисс, который учитывает как экономические реалии, в которых работают перевозчики, так и возможности граждан оплачивать их услуги. "Считаю, что остальные поставщики услуг также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что в Украине цены на проезд в транспорте могут увеличиться на 50% в течении следующих 6 месяцев. Одной из ключевых причин подорожания является поднятие зарплаты персоналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в общественном транспорте города перестали действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно будет электронным способом.