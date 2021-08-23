На чем украинцы стали экономить со времен пандемии COVID-19: данные исследования

Украинцы стали больше экономить с момента начала пандемии коронавируса. В число товаров, которые чаще всего покупают по акции, относятся продукты, одежда и обувь, а также косметика и парфюмерия.

При этом покупку некоторых определенных товаров украинцы готовы отложить в ожидании снижения ее стоимости. Впервую очередь это касается электроники и бытовой техники (88%), одежды и обуви (85%), косметики и парфюмерии (82%) и связанных с отпуском и путешествиями услуг. Об этом говорится в результатах исследования Picodi.

Почему украинцы покупают товары по акции?

Так, 46% мужчин и 60% женщины сошлись в таком мнении, что благодаря скидкам и акциям можно хорошо сэкономить. Также покупатели отметили, что на распродажах они могут найти новые бренды и товары. Некоторые отмечают, что начальная цена какого-то товара или продукта может быть завышенной, поэтому они выбирают его со скидкой.

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При этом 27% мужчин и 9% женщин не покупают товары по акции, так как они хорошего качества. Кроме того, 8% женщин и 19% мужчин из Украины совершают покупки, не задумываясь о стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произойдет сезонное подорожание ряда продуктов питания. В частности, осенью вырастут в цене подсолнечное масло, свинина и яйца.