Мошенницы выманили у пенсионерок сотни тысяч гривен: схема обмана

В Киеве две женщины выманивали у пенсионерок деньги схеме "ваш родственник попал в ДТП". Таким образом до того, как их задержали правоохранители, они "заработали" почти 230 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования установлена ​​причастность фигуранток к 4 эпизодам мошенничества. Им грозит до трех лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Деньги мошенницы выманивали у пожилых киевлянок. Они звонили им и сообщали, что их родственники якобы в больнице после ДТП и для проведения операции немедленно нужны деньги.

"Позвонили мне. И как будто бы я слышу голос невестки, которая говорит, что она попала в аварию и ей нужна операция. А для этого нужно много денег. Поэтому ко мне сейчас заедет ее знакомая, которая рядом работает, и заберет деньги. Сказала дать 3 тыс. грн. Я этой женщине дала 2 конверта: в одном были доллары, а в другом – евро", – рассказала полиции во время опознания мошенниц одна из потерпевших.

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Кстати, во время поверхностного обыска следователи обнаружили у мошенниц 1 850 евро и 1 350 долларов. Деньги у них были изъяты.

В Печерском районе две аферистки забрали у киевлянки все сбережения. На это у них ушло всего пять минут.

Сначала они представились 84-летнему киевлянину сотрудницами банка. Потом этого выпытали у его 80-летней жены, если ли у них сбережения, после чего сообщили, что в Украине будет "реформа денег" – соответственно, девальвация. Потому им нужно пересчитать и переписать купюры.

Пожилая женщина вынесла деньги в большом конверте, "сотрудницы банка" пересчитали их, а затем отдали владелице. Они уточнили, что придут обменять старые банкноты на новые в ближайшую пятницу.

Женщины быстро ушли, а после этого пожилая пара обнаружила, что в конверте лежат просто бумажки – настоящие деньги исчезли. Всего семья киевлян лишилась 170 тыс. гривен.

Мошенники подделали электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры) Дія. В первую очередь фейковое приложение ориентировано на несовершеннолетних – с его помощью они получают возможность беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

Суть работы приложения проста: оно позволяет пользователю самостоятельно вбивать свои данные в шаблоны государственных документов. Доступна фейковая Дія пока только для платформы Android.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на сайте объявлений OLX активизировались мошенники. Жертвами становятся продавцы товаров.

Также в Украине стало больше случаев мошенничества со стороны псевдоветеранов войны на Донбассе. "Липовые" участники АТО/ООС выманивают деньги у доверчивых граждан и проворачивают схемы с целью наживы.