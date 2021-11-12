Мошенницы выманили у 75-летней женщины деньги и золотые украшения под предлогом снятия порчи

В Днепропетровской области – в Каменском – мошенницы выманили у 75-летней женщины деньги и золотые украшения. Задержать их не удалось, поэтому полиция просит свидетелей и очевидцев события помочь в установлении личностей и розыске мошенниц.

Женщина отдала деньги и золото мошенницам за снятие порчи. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"К ней подошла незнакомка и предложила старушке снять порчу. Через несколько минут к женщинам подошла вторая незнакомка, уверившая бабушку, что данная услуга поможет улучшить состояние ее здоровья", – описывает детали произошедшего полиция.

Женщина же поверила мошенницам и пошла с одной из них домой за деньгами и украшениями. После этого она отдала их незнакомке, которая завернула все вещи в платок и после очистки, вернула. Дома же потерпевшая вместо денег и украшений увидела в платке куски бумаги.

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В текущее время полиция ищет свидетелей или очевидцев происшествия. Приметы мошенниц:

первая – около 25 лет, рост 165 см, телосложение среднее, на голове берет светлого цвета;

вторая – около 25 лет, рост 170 см, телосложение полное, длинные черные волосы; была одета в черные брюки и светлую куртку; при себе имела светлую сумку через плечо.

В Киеве мошенницы под видом работниц социальных служб пытались выманить деньги у пенсионера – под предлогом проведения денежной реформы. Когда им это не удалось, одна из них ударила его бутылкой по голове – однако ему удалось ее задержать.

Сначала одна из мошенниц связалась с пенсионером по телефону. Представившись работницей Пенсионного фонда, она сообщила ему о якобы проводящихся в стране денежной реформе и замене пенсионных удостоверений.

После этого к пенсионеру пришли две "соцработницы" и начали фиксировать наличие у него денег. Объяснили они это необходимостью передачи соответствующей информации в Пенсионный фонд.

"Когда я принес деньги, женщины их разбросали и меня это насторожило. Я закрыл входную дверь, а ключ положил в карман", – рассказывает о происходившем далее потерпевший.

По его словам, увидев это, одна из женщин украла у ключ и убежала. Другая же забрызгала ему глаза слезоточивый газ и ударила бутылкой по голове.

"Между нами началась борьба. Я смог закрыть ее в туалете и вызвал полицию", – отметил пострадавший.

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