Мошенники выдают себя за врачей и воруют у украинцев деньги: как работает схема

В Украине активизировались мошенники, они представляются врачами и обманывают граждан. Одной из пострадавших стала 81-летняя жительница поселки Антонины (Хмельницкая область). Аферисты позвонили ей и сказали, что нужны деньги на операцию внука, который якобы попал в ДТП. Мошенники приехали и забрали деньги.

В ходе телефонного разговора жительница поселка раскрыла адрес проживания. Аферисты приехали, а женщина отдала им $2 тыс., сообщает пресс-служба Хмельницкого райуправления полиции в Facebook 25 октября.

Аферисты часто звонят украинцам и выдают себя за представителей разных разных госслужб и банков. В правоохранительных органах советуют в таких ситуациях звонить на горячую линию учреждения и узнавать, действительно ли абонент там работает.

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Важно! Сообщать личные данные нельзя, даже в случае с работниками банком. Дело в том, что даже сотрудники таких финучреждений не имеют права запрашивать пароли, коды и др.

В нашей стране одной из самых распространенных схем мошенничества является скимминг. Аферисты устанавливают на банкоматах спецустройства и скрытые видеокамеры, которые считывают информацию с магнитных лент и фиксируют пароли от банковских карт. После этого мошенники изготавливают дубликаты карточек граждан и снимают с них наличные.

Что делать, дабы не стать жертвой?

пользоваться банкоматами, расположенными в отделениях банков, гипермаркетах и ​​хорошо освещенных и многолюдных местах (там сложно незаметно установить спецустройства);

осматривать банкоматы перед их использованием (в случае несоответствия элементов по цвету или подозрительных деталей, не стоит пользоваться им);

никому не сообщать данные своей банковской карты (особенно CVV и PIN-код);

не передавать банковскую карту посторонним при расчетах в заведениях питания, магазинах и т.д.;

при вводе PIN-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой.

В США выяснили, что искусственный интеллект научился подбирать пин-код карты по видео. Это касается четырехзначного PIN-кода, который граждане вводят в банкомате. Интересно, что метод работает, даже если человек закрывает рукой 75% клавиатуры, подтверждают в своей статье ученые из Падуанского и Делфтского университетов.

По словам ученых, сейчас защиты от подобных атак не существует, пишет Time.news. Так, специалисты создали алгоритм, который использует две нейросети. Один отвечает за распознавание положения непокрытой части кисти руки в пространстве для каждого кадра. Второй полагается на полученные данные для извлечения изменяющихся закономерностей.

Так, искусственный интеллект может установить точное положение рук. Для обучения модели было записано 5800 видео, в которых 58 добровольцев-правшей ввели пятизначный PIN-код.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, город Днепр превратился в столицу телефонных мошенников, там оперируют сотни так называемых колл-центров. Причем аферисты обманывают не только украинцев, но и россиян. Основные "жертвы" – старшее поколение. Мошенники представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции.