Мошенники в Украине придумали новую схему обмана: предлагают пройти опросы

В Украине мошенники обманывают людей под видом вознаграждения за участие в соцопросах. С начала месяца начали поступать обращения о присвоении средств злоумышленниками.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции в Facebook. Отмечается, что в разных социальных сетях аферисты распространяют видеоматериалы, где от имени телеведущей рассказывается о денежных выплатах за прохождение соцопроса.

При этом в описании к видео злоумышленники размещают ссылки на сайты, где нужно пройти опрос и получить деньги. Кроме того, они пишут фейковые комментарии об успешном прохождении соцопроса и получении средств.

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Однако же на самом деле в результате прохождения так называемого соцопроса, украинцам предлагают ввести данные своей банковской карты якобы для оплаты комиссии. Если это сделать, мошенники не только получат деньги, но и будут иметь данные карты.

Напомним, в Украине мошенники продают кирпичи, выдавая их за iPhone в telegram-каналах. Так, тщательно упакованный товар присылают через "Новую почту": открыть посылку разрешают только после оплаты.

Как рассказала жертва обмана Мария, коробку из-под iPhone склеивают изнутри. Распаковать ее возможно, только разорвав картон. "Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками", – рассказала украинка.

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