Мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев: вскрыта схема
В Украине наблюдается новая волна мошеннических преступлений. Аферисты называются то соцработниками, то коммунальщиками, то правоохранителями и под разными предлогами выманивают деньги.
Об этом сообщает "Сегодня". Так, у 94-летней Елены Перепелицы из Сум мошенница выманила почти 40 тыс. грн. Незваная гостья рассказала пенсионерке о денежной реформе. Наврала, что необходимо заменить старые купюры новыми. Сумчанка и отдала ей все сбережения.
Отмечается, что чаще всего жертвами аферистов становятся именно одинокие женщины за 60. Они и доверчивее, и в основном не способны оказать достойное сопротивление.
Сотрудник отдела коммуникации управления Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко рассказывает, что мошенники часто представляются работниками энергонадзора, газового хозяйства, социальными работниками и под разными предлогами выманивают деньги. Полицейские советуют проверять документы, в первую очередь удостоверения, прежде чем пустить в дом.
Также среди самых распространенных – телефонные махинации. До сих пор есть люди, которые верят в историю о ДТП – когда им звонят от имени родных и срочно просят денег, чтобы уладить проблему.
"Задавайте как можно больше вопросов, дайте возможность себе воспринять эту информацию. Даже прием – вдохнули, до 10 посчитали. Даже просто отключите телефон, дайте себе время обдумать эту ситуацию. Если вы захотите, то перезвоните. Чаще всего там обратной связи нет", – рассказывает психиатр Елена Балинская.
Кроме того, советуют при малейших сомнениях перестраховаться. Позвоните родным или наберите полицию. Правоохранители говорят: поймать таких мошенников очень сложно. С начала 2021-го в их сети попали почти сто жителей только на Сумщине. Лишь половину этих преступлений раскрыли.
Напомним, номера телефонов украинцев продают в интернете на специальных сайтах. При покупке контакты можно выбирать как по населенным пунктам, так и по банкам, услугами которых пользуется человек. Мошенники воруют номера и обманом вынуждают людей отдавать деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Голосеевском районе Киева во время обмена валюты по "выгодному" курсу жительница столицы лишилась средств на сумму около 1,5 млн грн.
В Украине активизировались мошенники. Они подделывают документы на чужие квартиры, регистрируют на других владельцев и продают. Чтобы не попасться на крючок аферистов, нужно хранить бумажные оригиналы или в сейфе, или у доверенного нотариуса.