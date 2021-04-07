Мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев: вскрыта схема

В Украине наблюдается новая волна мошеннических преступлений. Аферисты называются то соцработниками, то коммунальщиками, то правоохранителями и под разными предлогами выманивают деньги.

Об этом сообщает "Сегодня". Так, у 94-летней Елены Перепелицы из Сум мошенница выманила почти 40 тыс. грн. Незваная гостья рассказала пенсионерке о денежной реформе. Наврала, что необходимо заменить старые купюры новыми. Сумчанка и отдала ей все сбережения.

Отмечается, что чаще всего жертвами аферистов становятся именно одинокие женщины за 60. Они и доверчивее, и в основном не способны оказать достойное сопротивление.

Сотрудник отдела коммуникации управления Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко рассказывает, что мошенники часто представляются работниками энергонадзора, газового хозяйства, социальными работниками и под разными предлогами выманивают деньги. Полицейские советуют проверять документы, в первую очередь удостоверения, прежде чем пустить в дом.

Также среди самых распространенных – телефонные махинации. До сих пор есть люди, которые верят в историю о ДТП – когда им звонят от имени родных и срочно просят денег, чтобы уладить проблему.

"Задавайте как можно больше вопросов, дайте возможность себе воспринять эту информацию. Даже прием – вдохнули, до 10 посчитали. Даже просто отключите телефон, дайте себе время обдумать эту ситуацию. Если вы захотите, то перезвоните. Чаще всего там обратной связи нет", – рассказывает психиатр Елена Балинская.

Кроме того, советуют при малейших сомнениях перестраховаться. Позвоните родным или наберите полицию. Правоохранители говорят: поймать таких мошенников очень сложно. С начала 2021-го в их сети попали почти сто жителей только на Сумщине. Лишь половину этих преступлений раскрыли.

Напомним, номера телефонов украинцев продают в интернете на специальных сайтах. При покупке контакты можно выбирать как по населенным пунктам, так и по банкам, услугами которых пользуется человек. Мошенники воруют номера и обманом вынуждают людей отдавать деньги.

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