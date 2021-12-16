Мошенники обворовывают украинцев на сдаче жилья в аренду: как защититься

Мошенники обманывают и воруют у украинцев деньги, предлагая сдать жилье. Особенно активны аферисты сейчас, накануне новогодних и рождественских праздников, когда люди массово выезжают на отдых. Злоумышленники публикуют в интернете фейковые объявления о сдаче в аренду квартир и домов, но при получении предоплаты сразу же исчезают.

Туристов соблазняют существенно заниженными ценами, на что и рекомендуют обращать внимания риелторы. Об этом говорится в сюжете на "Канале 402" в YouTube.

Жертвой такой схемы стали две девушки из Хмельнитчины. Приехав в один из коттеджей в Западной Украине они выяснили, что даже указанного адреса не существует.

Мошенники чаще всего выставляют фото настоящих домов и квартир, которые берут на разных сайтах и платформах. Но адреса чаще всего указываются липовые.

Видео дня

Кстати, эксперты советуют обращать внимание на текст под объявлением. К примеру, если он написан с ошибками или частично на русском языке. Кроме того, рекомендуют задавать как можно больше наводящих вопросов, когда договариваетесь о снятии жилья. То есть, можно спросить о расположении дома или квартиры, что находится рядом, как заехать.

Как отмечает представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине Оксана Атаманюк, указанные телефоны легко можно проверить. Например, с помощью приложения Getcontact.

Оно позволяет узнать, кому принадлежит номер звонящего, даже если его нет в записной книжке пользователя. То есть, если люди, которым вы хотите позвонить касательно жилья, у кого-то подписаны, как это часто бывает, "мошенники" или "аферисты, не звонить", "кидалы", то следует насторожиться.

Атаманюк советует не отправлять сразу же копии паспорта или других документов, а сначала попросить показать документы права собственности на квартиру. Также, чтобы не стать жертвой аферы, нужно просить как можно больше дополнительных фото и видео. Так, если вы попали на мошенников, то, соответственно, много они их вам не отправят, потому что сами взяли их откуда-то.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что мошенники придумали новую схему "развода", из-за которой украинка чуть не лишилась 20 тыс. грн. Аферисты представились сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и пригрозили заблокировать счет, если клиентка не пройдет идентификацию. Для этого сказали девушке следовать их инструкциям.