Мошенники через "Новую почту" обокрали киевлянина на 90 тыс. грн, зная только его ФИО. Как работает схема

Мошенники обманули киевлянина, использовав махинации при отправке и получении товара на "Новой почте". Мужчина отправил покупателю металлоискатель за 90 тыс. грн. В итоге товар забрали по поддельным документам, а деньги не выслали. Продавец сможет вернуть средства только в случае, если мошенника найдут и задержат правоохранители.

"Новая почта" не сможет компенсировать потери, ведь потерпевший сам предоставил преступнику все персональные данные. Кроме того, официально посылка была оценена лишь в 8 тыс. грн, а не в 90 тыс. грн, сообщает PTV.

Потерпевший Игорь Краснопольский рассказал, как именно его обманули. Оказывается, мошенники предлагают продавцам хитрую схему под видом попытки обезопасить дорогую покупку "с рук".

Аферисты связываются с продавцом, заявляют о желании приобрести товар и провести полную предоплату. Но при одном условии – товар на момент оплаты должен быть в отделении "Новой почты".

Видео дня

Для этого, по словам мошенников, продавец должен отправить товар на адрес покупателя, но указать в графе "Получатель" собственное имя. Аферисты обещают: убедившись, что товар доставлен, они проведут оплату. После этого продавец сменит имя получателя, и покупатель заберет товар из отделения.

На деле же аферисты получают от продавца ФИО и номер товарно-транспортной накладной. После чего подделывают документы отправителя и получают посылку вместо него.

Важная составляющая этой схемы – заниженная оценочная стоимость посылки. Не указывать полную сумму предлагают якобы для экономии.

Но на самом деле это нужно для того, чтобы оператор "Новой почты" не мог тщательно проверить документы. При оценочной стоимости до 15 тыс. грн идентификация проводится по любым документам, и сотрудник почты имеет полное право не требовать паспорт.

"Работник отделения попросил предъявить документ, ему предъявили, он посмотрел, что визуально люди похожи. У него нет обязанности подробно проверять, идентифицировать", – объяснил юрист Тарас Захаров.

Киевлянин обратился в "Новую почту" за компенсацией. Но юристы считают, что он не добьется выплаты от компании. Деньги могут вернуть, если мошенника задержат, а потерпевший обратится с гражданским иском в суд.

Не предоставлять свои паспортные данные незнакомцам.

Пользоваться услугой "денежный перевод"/"наложенный платеж", если покупатель хочет сначала осмотреть товар на почте, а потом заплатить за него. Никакие махинации со сменой имени получателя не оправданны.

Указывать реальную оценочную стоимость товара. Тогда можно будет получить справедливую компенсацию.

В случае обмана сразу же обращаться в правоохранители органы и к почтовому оператору.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Мошенники украли у украинца деньги с карты. ПриватБанк отказался возвращать средства.

Днепр превратился в столицу телефонных мошенников, там оперируют сотни так называемых колл-центров. Причем аферисты обманывают не только украинцев, но и россиян. Основные "жертвы" – старшее поколение.