Монету в 1 грн хотят купить за 36 тысяч: как она выглядит

За украинскую монету в 1 грн готовы заплатить 36 тыс. грн. И это – не предел. Поскольку ее продают на аукционе, цена может вырасти еще больше.

Лот разместили на специализированном аукционе Violity. Согласно объявлению, монета была выпущена в 1992 году. Для ее изготовления использовали алюминий. Весит монета 3,8 грамма.

Подвергалась ли монета реставрации – автор объявления не указывает. Как и не сообщает о том, в каком она состоянии и имеет ли дефекты. Хотя, судя по выложенным фото, в некоторых ее местах, в частности, на ребре, видны повреждения.

Видео дня

Как проходят торги

Торги по этой монете должны завершиться вечером 13 февраля. По состоянию на 11:47 12 февраля, на монету сделано всего 7 ставок. Однако они подняли ее стоимость с 1 грн до 36 000 грн.

Следят же за ней 88 человек, которые тоже могут сделать свою ставку и поднять таким образом цену еще выше.

Размер первой ставки составил 1 грн, она была сделана 7 февраля. Далее цена повышалась таким образом:

1 грн;

2 грн;

25 000 грн (самый большой скачок);

25 001 грн;

31 000 грн;

31 001 грн;

36 000 грн.

Какие монеты можно продать за большие деньги?

С браком при производстве. Если монеты по ошибке изготовили с двумя реверсами или аверсами, с крупными ягодами, тонким стенками герба и т. п., их стоимость может быть в тысячи раз выше номинала.

Экспериментальные монеты. К таким, к примеру, относятся 15 копеек. Их изготовили небольшим тиражом, и теперь за ними "охотятся" нумизматы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 5 копеек 1992 года выпуска продали за 10,3 тыс. грн. В аукционе сделали 92 ставки. Особенность такой монеты: ее ошибочно изготовили в Италии с использованием штампов для итальянской мелочи (ребра с мелкими насечками).