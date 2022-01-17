Лучшее время арендовать другую квартиру: как изменилась ситуация на рынке недвижимости

Аренда жилья в Киеве обходится все дороже. Времена, когда на Оболони можно было арендовать единичку за 5 тыс. грн в месяц уже прошли, говорит вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Анатолий Топал. Такие цены, напоминает он, наблюдались во время первого локдауна – в марте-апреле 2020 года. В прошлом году аренда подорожала на 20-25% и сейчас единички в популярных жилых комплексах их собственники сдают за 15-16 тыс. грн в месяц.

Зимой цены на аренду квартир стабилизировались. И сейчас самое время переехать для тех украинцев, которые хотят улучшить свои жилищные условия или найти вариант подешевле. Почему – разбирался OBOZREVATEL.

Не все квартиры в прошлом году дорожали. Хрущевку на окраине и с плохим ремонтом, которую оценивали в 6 тыс. грн. в месяц, сейчас сложно сдать за 7 тыс. грн в месяц, говорит директор АН "Брок-риелти" Дмитрий Корчев. Квартиры с советским ремонтом – с коврами, деревянными окнами и видавшим лучшие времена напольным покрытием – уже не пользуются популярностью.

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Квартиры по таким ценам действительно можно найти на специализированных сайтах по аренде жилья. Например, за 6 тыс. грн в месяц сейчас сдается квартира общей площадью 28 кв м на Лесном проспекте. Но ее состояние оставляет желать лучшего – советский холодильник, мебель и паркет на полу. За такую же цену можно арендовать однокомнатную хрущевку площадью 35 кв м на пр. Курнатовского (Воскресенка). Правда, она сдается без мебели.

Или еще один вариант за 6 тыс. грн в месяц – однокомнатная гостинка на ул. Кондратюка (Минский массив) площадью 25 кв. м. Старый линолеум, деревянный балкон и мебель, которая, кажется, застала еще Леонида Брежнева – вот что можно получить за такие средства.

"Многие арендодатели делают ремонт, устанавливают бойлеры, кондиционеры и повышают цены на аренду", – говорит Корчев. В среднем стоимость жилья в старом жилом фонде, но с современным ремонтом, обходится в 9-10 тыс. грн в месяц. Например, за 9 тыс. грн сдается единичка площадью 34 кв м на втором этаже девятиэтажки на ул. Иорданской на Оболони. В квартире хороший ремонт, в отличном состоянии сантехника и мягкая мебель.

Но гораздо больше подорожали квартиры в новостройках. Если еще год-полтора назад их можно было снять за 10-11 тыс. грн в месяц, то сейчас цены выросли до 13-14 тыс. грн в месяц. А в некоторых популярных новостройках квартиры и вовсе сдаются за 15-16 тыс. грн в месяц. Причем, желающие снимать жилье по такой цене есть. Такие дома привлекают арендаторов закрытой территорией, охраной, большим и светлым парадным, хорошими коммуникациями, адекватными соседями и счетчиками, в том числе и на отопление. И если в хрущевке за единичку приходится платить около 1 тыс. грн в месяц за тепло, то в квартире в новостройке – 200-300 грн.

На рынке аренды существует сезонное повышение цен, напоминает Топал. Как правило, больше всего плата растет в конце августа и сентябре, а также в марте-мае. И потом зачастую не снижается. Именно в это время в Киев приезжают студенты (осенью) и работники из других городов страны, которые хотят попытать счастья в столице. Большой спрос и сокращение предложения, как известно, приводят к росту цен.

Сейчас худшее время для тех, кто не успел сдать квартиру в декабре, говорит Корчев. "Активность на рынке минимальная, поэтому собственникам жилья приходится самостоятельно платить за отопление и оплачивать другие коммунальные услуги", – говорит он. Именно поэтому сейчас – лучший вариант для смены квартиры. Арендодатели готовы пойти на уступки и снизить цену, которую можно зафиксировать в договоре на год.

В первом квартале, как считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, цены на аренду жилья сохранятся на уровне октября 2021 года. "Сегмент аренды наиболее чувствителен к любым социально-экономическим и пандемическим изменениям. Поэтому сейчас любые прогнозы могут опираться исключительно на сложившуюся ситуацию. Оживление в сегменте аренды возможно не раньше марта-апреля. Однако стоимость аренды будет формироваться с учетом уровня спроса", – говорит эксперт.

Он считает, что если ситуация в Украине будет стабильной, то с апреля по июнь спрос на съем жилья может вырасти на 10-15%. "Рост спроса на 15% приведет к повышению стоимости аренды в пределах 10%", – считает он. Спрос на наиболее востребованные квартиры площадью до 50 кв. м может и вовсе вырасти до 20%, что, соответственно, скажется на ценах.